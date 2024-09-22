醫「1天狂瀉10次」慘中鏢！教腸胃炎飲食：別再吃吐司稀飯了





▲傑登醫師感染諾羅病毒，一天狂拉10次。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

疾管署18日示警前一周腹瀉疫情升溫，且疫情還沒到最高峰。近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，小兒科醫師傑登日前有感而發，直喊「被諾羅病毒感染腸胃炎的病人實在太多了！」就連他自己也中鏢，發燒加上一天狂烙屎10次「整個人黏在馬桶上」。他也藉此衛教腸胃炎吃對食物才好得快，要大家別再吃白吐司和稀飯了。

傑登醫師在粉專指出，諾羅病毒的傳染途徑為患者的嘔吐物、排泄物及嘔吐或排泄時產生的飛沫，因此提醒大家要注意勤洗手、用稀釋漂白水消毒被污染過的物體表面，並且避免生食。

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若不慎得到腸胃炎可以吃什麼？傑登說明，過去腸胃炎都建議要空腹別進食，但研究發現，在不嘔吐且肚子不痛時應盡早開始嘗試進食，透過正確的飲食可幫助腸胃更快恢復，並減少不適感。但他提醒「別只吃白吐司、白粥」，這些過往建議攝取的食物，事實上營養非常不均衡，反而拖慢恢復速度。

▼醫師娘特地準備的「腹瀉營養餐」，有水煎雞胸肉、馬鈴薯、小黃瓜、洋蔥和蛋。（圖／傑登醫師授權提供）

傑登也分享感染病毒性腸胃炎的5大飲食建議：

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​1.適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，選擇容易消化的低脂肪蛋白質食材，例如水煮蛋、白肉雞肉（去皮）、魚類（清蒸或水煮）。

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2.低纖維的食物

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纖維對於平時的消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇「低纖維」的食物以減少腸胃負擔，例如白米飯、馬鈴薯、燕麥粥或水煮蔬菜（如胡蘿蔔、小黃瓜、南瓜）。

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3.足夠的液體

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腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，喝溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4.少量多餐

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避免一次吃太多，讓身體有足夠時間消化和吸收。

5.避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

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以上食物都容易對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防止惡化症狀。

針對1歲以下的寶寶，傑登表示，母乳因含有免疫球蛋白，能幫助恢復可繼續吃；寶寶如果喝到配方奶就不舒服，建議可改用無乳糖奶粉試試。此外，他也分享，WHO建議小孩腹瀉時，可補充鋅加速恢復，提供兒童每天20毫克的鋅補充劑，持續10～14天（6個月以下嬰兒每天10毫克），可有效降低腹瀉嚴重度和縮短病程，他自己也是直接吃鋅補充劑，「效果相當顯著」。

更完整資訊：Dr. Jaden 傑登醫師的保健室