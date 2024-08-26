醫學期刊《刺胳針》談健保窘境！1狀況讓醫護有「倦怠感」離職

▲醫事人員恐因長工時、低工資產生「倦怠感」而離開職場。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期有台灣醫師在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）刊出一篇探討「台灣醫療體系是否正在崩壞」的文章，內容提到在健保總額預算制度的框架下，造成健保點值惡化，醫療機構財務韌性不足，只能在經營管理上不斷壓低成本，醫事人員可能因「長工時、低工資」產生「倦怠感」而離開醫療職場。

該篇文章一開始先肯定1995年開始實施的全民健康保險，實現全民健康覆蓋減少健康不平等的成就。接下來馬上提出因為健保費率（目前為5.17%）偏低，健保總額成長率低於其他OECD國家導致健保總額不足，但卻因人口老化及新藥新科技不斷推陳出新，造成需求與預算缺口擴大，在總額預算制度的框架下，造成健保點值惡化。

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內容也提出一大警訊「如果不及時進行必要的改革，系統的可持續性將受到嚴重威脅。」台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，政府目前正著手進行改革措施中，從8月22日總統府召開「健康台灣推動委員會」會議中，針對社會福利支出在健保財務協助方案具體提出，將原不屬健保支付的公共衛生等17項專案中的336億，由政府編列預算支應在健保總額預算中。

該篇文章最後兩段也提到，「台灣的人口老化」及「新藥新科技的推陳出新」這兩項因素更加重健保總額預算不足的窘境。洪子仁說，解決之道除了提高健保費率外，當然就是要給醫事人員更合理的待遇、更友善的職業環境，提高醫事人員的留任率，但改善醫事人員的薪資待遇，還是回到健保總額預算必須充足，醫療機構才有足夠的財務韌性去改善。

洪子仁說，公務預算的投入讓健保支出面增加醫療機構財務韌性，能為醫護人員提高薪資，穩定醫事人員留任，吸引年輕人願意選擇醫療保健產業，另外投資60億預算執行「健康台灣深耕計劃」，由全國各醫療機構、醫學會或醫事公會等團體，根據在地健康需求提出計畫，像是創新醫療技術發展、培育AI、重症加護、臨床藥師人才等，透過計劃引領健康台灣的政策從預防醫學到疾病治療，銜接長照3.0全人醫療服務，達成2030健康台灣願景目標。