不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

▲進入冬天，許多民眾仍維持外出戴口罩的習慣。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內發生麻疹疫情群聚，加上確診者足跡公布等引發民眾緊張。對此，兒童急診科醫師謝宗學認為，只要做好幾點，像是做好個人衛生防護，台灣麻疹疫情應該可以控制在一定的範圍內，「我認為流感才是未來一段時間內，真正危害健康的大魔王。」

謝宗學今天在臉書表示，大學同學最近傳給他，同學孩子（小學生）學校防疫宣導文宣，建議進入校園一律需要配戴口罩，「疑惑問我，麻疹不是空氣傳播，一般口罩不是沒有用嗎？孩子5-6歲接種第二劑麻疹疫苗，不是有15年的保護力，理論上20歲以前不太需要擔心被感染到麻疹嗎？」

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謝宗學指出，他贊成現在進入校園或人口密集處需要佩戴口罩，但主要原因是為了預防流感，而不是預防麻疹；麻疹屬於空氣傳播，會漂浮在空氣中2個小時，除非佩戴N95口罩，一般口罩雖有些許防禦效果，但預防效果遠不如飛沫傳染病毒（如流感或一般感冒病毒）。

▼謝宗學認為，流感才是未來一段時間內，真正危害健康的大魔王。（示意圖／記者趙于婷攝）



謝宗學說，1980年（含）以前出生的人，絕大部分有感染過麻疹，已經擁有終身免疫；兒童1歲接種第一劑麻疹疫苗後就有保護力，5歲接種第二劑後，可將保護力延長至20歲左右；加上台灣完整接種2劑麻疹疫苗的兒童高達97%，因此比較容易感染族群是1歲以前的嬰兒，和20-45歲的成年人。

謝宗學提到，麻疹致死率和個人營養免疫狀態好壞、疫苗接種率高低、國家醫療水平程度有明顯差異；例如根據WHO 2023年的統計，當年全球麻疹致死率約1%，非洲約1.6%，但較為先進的美州是0.27%、歐洲是0.07%，和較為落後的非洲致死率有明顯差距。

謝宗學表示，台灣國民營養狀態良好，麻疹疫苗兒童接種率超高，醫療水平也好，因此麻疹不至於發生超級大的疫情，需要小心注意，但真的不用過度恐慌，少出入人潮擁擠的密閉空間，做好個人衛生防護，準時帶孩子接種麻疹疫苗（公費疫苗數量足夠）；麻疹在出疹子前後4天有高度傳染性，罹患麻疹的人這段期間不要出入共同場所。

謝宗學指出，他相信只要做好上述幾點，台灣麻疹疫情應該可以控制在一定的範圍內；然而，面對最近寒冷的冬天，再次強調更需要注意流感疫情，「我認為流感才是未來一段時間內，真正危害健康的大魔王，還沒有接種疫苗的人記得趕快去接種喔！」