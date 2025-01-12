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黑巧克力也算！營養師推薦「健腦8食物」：吃雞蛋降失智風險

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▲健腦除了要維持充足睡眠，也可透過飲食輔助。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

現代人生活忙碌、壓力大，有時候總會突然感覺昏昏沉沉、頭腦脹脹，這時候除了建議保持良好睡眠之外，也可以透過飲食來幫助健腦。營養師指出，包括「雞蛋、莓果類、鯖魚、堅果」等8種食物都屬於健腦食物，可幫助頭腦清晰。

好食課營養師林世航指出，8大健腦食物包括「雞蛋、莓果類、鯖魚、堅果種子、綠葉蔬菜、黑巧克力、抹茶/綠茶、咖啡」，其中雞蛋中的「卵磷脂」能增強記憶力、縮短反應時間，而卵磷脂中的膽鹼可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展與老年認知維持都有一定幫助，《The Journal of Nutrition》一項最新研究即發現，即使每周僅吃1顆雞蛋，也與降低失智症風險有關。

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營養師推薦8大健腦食物。（圖／好食課提供）

▲營養師推薦8大健腦食物。（圖／好食課提供）

莓果類中的藍莓含有豐富抗氧化物（如維生素C、花青素），能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化；鯖魚、秋刀魚、鮭魚等魚類含有omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，裡頭的DHA還可幫助腦部發育；堅果種子中的葵瓜子、南瓜籽、杏仁果、核桃等堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害。

綠葉蔬菜如菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力，且這些蔬菜裡頭也含有葉黃素與玉米黃質，還有助維持眼睛健康。

黑巧克力則建議選70%以上的，黑巧克力中的可可黃烷醇促進腦部血液循環，進而改善認知功能，提高記憶力；另抹茶和綠茶中兒茶素與茶氨酸能有效抑制認知衰退，研究發現抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能；而喝咖啡除了可降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險。

 

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關鍵字： 好食課 健腦 營養師

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