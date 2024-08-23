她體重破百！切胃手術「2個月降10kg」　呼吸中止症也改善

▲患者因肥胖出現呼吸中止症，醫師評估採取風險較低的切胃手術。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／台北報導

一名身高155公分、體重102公斤的中年婦人BMI指數高達42.4，因為肥胖出現呼吸中止症等問題，嚴重影響睡眠，且即便有飲食控制、運動，仍無法有效減輕體重。醫師表示，經過評估，採用風險較低的胃切除手術，兩個月後瘦了約10公斤，除了體重穩定下降，原有的打呼及呼吸中止症等問題也逐漸改善。

恩主公醫院一般外科醫師吳東琰分享，日前收治一名身高155公分、體重102公斤的50歲中年婦人，因其BMI指數高達42.4，且有呼吸中止症等問題，嚴重影響睡眠。他表示，病人經過飲食控制及運動仍無法有效減輕體重，經評估溝通後，決定採用風險較低的袖狀胃切除手術，而患者在術後兩個月就瘦了約10公斤，不僅體重穩定下降，原本的打呼及呼吸中止症的問題逐漸消失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國民健康署統計，全台逾半成年人體重過重，而世界衛生組織（WHO）標準顯示，當BMI大於或等於35，且已有因肥胖引起的疾病，如糖尿病、高血壓、高血脂或睡眠呼吸中止等合併症，或BMI超過40對健康已經形成危害時，即稱為「病態性肥胖」。

對於病態性肥胖，其中一種方式即透過手術協助。吳東琰說，外科減重手術主要有「減少胃容量」和「減少吸收」兩個目標，其中「袖狀胃切除手術」是目前台灣採用最多的減重手術，透過切除部分胃部，來達到減少胃容量，減重效果好，對糖尿病控制也有所幫助。他指出，缺點為胃食道逆流機率較高。

進行減重手術前須經由內科評估代謝狀況，吳東琰提醒，包括血糖控制，身心科評估身心狀況，和電腦斷層掃描，確認橫膈膜疝氣的問題，還有幽門螺旋桿菌的感染，若有胃癌，也不適合進行手術。他指出，若胃部有幽門螺旋桿菌，會造成後續的潰瘍問題，必須治療好才能執行手術。

吳東琰說，術後管理對於減重手術的成功至關重要。無論是哪種手術，患者都需要嚴格遵守飲食控制和規律運動，防止體重反彈。