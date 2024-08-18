ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

不外食3年「膽固醇過高」她傻了！　自己煮2地雷一堆人忽略

做菜,炒菜,廚房,煮菜,料理（圖／記者李毓康攝）

▲一名女子不外食、天天自煮三餐3年，結果膽固醇過高。（示意圖／記者李毓康攝）

文／常春月刊

因為從事很不健康的輪班行業，小雯從出社會工作開始，生活作息就常常日夜顛倒，或者睡眠時間總是永遠不足夠。但3年前，為了養生並重視身體健康之後，小雯就辭掉了這份傷身的工作，轉往可以讓生活固定規律的職業；不光只是調整作息，小雯也開始注意自己的飲食內容，很勤勞的自己動手做便當。

但健檢結果出爐依舊有「膽固醇過高」，這下子還真是讓小雯丈二金剛摸不著頭緒，心想：「不是都已經不吃外食3年多了，怎麼可能還有高膽固醇的問題呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有養生概念的民眾，多半會認為外食一定比自己煮的食物熱量來得高、油脂多，而且讓膽固醇增加的風險也比較高，但其實不然。經過調查發現，外食族高膽固醇比例為58.3％，自煮族為48.9％，其實兩者的差距並不大。

醫師張騏竹解釋，案例中的小雯可能跟很多民眾一樣自認吃得很清淡，但是，進一步分析飲食內容，則多為加蛋的料理、買半成品回來加工如雞米花、豆包，甚至是龍蝦、大閘蟹⋯⋯等的海鮮食材；或以為沒有用油炸的烹調方式就算是輕食、低熱量，其實使用的某些醬料中所含的膽固醇是很高的，一不注意，就遠遠超過每日300mg的膽固醇建議標準，膽固醇自然是居高不下。即便如此，還是鼓勵大家盡量自己煮，只是食材的選擇和烹調方式要特別注意。

延伸閱讀：

你以為吃素就膽固醇就不高嗎?答案可能顛覆你的思維，吃素2關鍵，拒絕膽固醇上身

三餐都要使用的「1調味料」，選錯了、用錯了，恐是導致大腸癌的高度危險因子

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

關鍵字： 常春月刊 醫藥新聞 膽固醇 外食 下廚 烹調 食材 醫師張騏竹 清淡 熱量 油脂

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

男生更容易罹癌！　醫點出「4大根源」

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫吐3原因：刺中就糟了

不外食3年「膽固醇過高」她傻了！　自己煮2地雷一堆人忽略

每天吃排骨飯！只有他「大腸癌末期」　醫曝原因

新變種M痘可家庭傳播！羅一鈞揭易重症3族群　致死率竄至10％

40歲男吃素改善血脂！遇「3大高油天王」飆更高...營養師搖頭了

醫：每天吃半顆酪梨　「高膽固醇」治好了！事實查核中心急說明

中元普渡供品準備要注意！食藥署5點提醒避食物中毒

「中元普渡」拜拜有禁忌！專家提「5件事別做」：不要穿紅衣

百萬YouTuber「一周不坐下」！上廁所都半蹲　驚人結果曝光

讀者迴響

回到最上面