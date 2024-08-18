不外食3年「膽固醇過高」她傻了！　自己煮2地雷一堆人忽略

▲一名女子不外食、天天自煮三餐3年，結果膽固醇過高。（示意圖／記者李毓康攝）

文／常春月刊

因為從事很不健康的輪班行業，小雯從出社會工作開始，生活作息就常常日夜顛倒，或者睡眠時間總是永遠不足夠。但3年前，為了養生並重視身體健康之後，小雯就辭掉了這份傷身的工作，轉往可以讓生活固定規律的職業；不光只是調整作息，小雯也開始注意自己的飲食內容，很勤勞的自己動手做便當。

但健檢結果出爐依舊有「膽固醇過高」，這下子還真是讓小雯丈二金剛摸不著頭緒，心想：「不是都已經不吃外食3年多了，怎麼可能還有高膽固醇的問題呢？」

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有養生概念的民眾，多半會認為外食一定比自己煮的食物熱量來得高、油脂多，而且讓膽固醇增加的風險也比較高，但其實不然。經過調查發現，外食族高膽固醇比例為58.3％，自煮族為48.9％，其實兩者的差距並不大。

醫師張騏竹解釋，案例中的小雯可能跟很多民眾一樣自認吃得很清淡，但是，進一步分析飲食內容，則多為加蛋的料理、買半成品回來加工如雞米花、豆包，甚至是龍蝦、大閘蟹⋯⋯等的海鮮食材；或以為沒有用油炸的烹調方式就算是輕食、低熱量，其實使用的某些醬料中所含的膽固醇是很高的，一不注意，就遠遠超過每日300mg的膽固醇建議標準，膽固醇自然是居高不下。即便如此，還是鼓勵大家盡量自己煮，只是食材的選擇和烹調方式要特別注意。

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