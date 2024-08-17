時光筆記本「計畫人生下半場」！　她揭：身後事也要自己寫

▲透過時光筆記本，除了協助安排退休後的生活，也可預先了解身後事的安排。（圖／弘道老人福利基金會提供）

記者張乃文／台北報導

根據衛福部「111老人狀況調查」，65歲以上長者約3成2對未來生活沒有安排。弘道老人福利基金會分享，透過「時光筆記本」，讓62歲的惠娟和媽媽一起找到人生新頁，而60歲的憶梅說，能預先了解身後事的安排，也能讓自己的人生有更好的結局。

根據內政部111年統計國人平均壽命為79.84歲，若依勞動部112年統計勞工規劃退休年齡平均為61.3歲推估，平均每人有近20年以上的退休生活，但有不少人對於退休生活尚無計畫。弘道老人福利基金會提到，熟齡族渴望退休後找朋友聚會，或四處旅遊的優閒日子，但實際過了退休蜜月期後，就易出現失去動力或目標的徬徨；銀髮族也容易因沒有規劃，老後生活經常待在家中，感嘆日子無聊到被電視看，甚至擔心經濟來源、身體退化失能或死亡等。

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另外，即使長者有退休人生規畫，甚至更遠思考的預立遺囑，卻因缺乏與家人溝通，反而造成衝突。弘道老人福利基金會觀察，高齡社會下兒女同樣擔心父母老後生活，而「時光筆記本」中，除了過去到未來的引導思考，內容也包括生活、理財及一般人忌談的預立遺囑等。

62歲的惠娟選擇提早退休，在規劃人生時，透過「時光筆記本」和88歲的媽媽一起討論和紀錄。她表示，以前只知道媽媽喜歡國外電影明星，但不知道媽媽都什麼時候開始喜歡上看電影，透過筆記本才曉得，媽媽都是趁中午店裡人少時，請店員看店獨自去看電影。

▲憶梅說，數位資產整理和身後事的提早安排，都能讓人生有更完整的結局。（圖／弘道老人福利基金會提供）

60歲的憶梅則說，「人生若是一本書，最後一頁也要自己寫」。她提到，先生在幾年前因為突發心肌梗塞離世，回想起當時他昏迷到過世的時程，面臨醫療照顧和身後事的決定，對於無法知道先生想法的無助和無奈深有感觸。

憶梅說，「數位資產整理」這塊也讓她特別有感觸。因為至今一直保留著先生的手機，卻不知道要如何整理裡面的資料，如果能早些了解未來要如何規劃，或許也能知道先生的想如何處理。她提到，如果人生是一本書，最後這一頁也要自己寫，希望自己可以參與，讓家人無負擔的知道如何安排身後事，讓人生有更好的結局，甚至想起離世親人時，也可以拿起來翻閱，解除思念。

弘道老人福利基金會創新實驗組組長周雨潔表示，許多人想和父母聊聊老後生活規劃、健康維持，甚至討論醫療照顧和身後事等等，卻不知道如何討論，或因忌諱避談生命議題，反而留下遺憾。目前已有220人使用筆記本、更有大學生買來為了陪伴爺爺奶奶一起寫筆記本。