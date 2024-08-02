9大醫團反對處方箋改為「只標成分」　健保署：限牙科實施

記者洪巧藍／台北報導

健保署規劃今年10月起兩階段實施處方箋標示新制，醫師公會與醫院協會等9大醫事團體今（2）日發聲明反對，健保署長石崇良今特別出面回應，新措施僅對處方較為單純的「牙科」實施，特別是「只標成分名而沒有商品名」的措施會在明年4月實施。至於其他科別涉及慢性病、長期用藥處方比較複雜，是否會比照此做法，還要再持續討論，請大家放心。

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

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健保署規劃兩階段試辦處方箋新制，第一階段，若處方未註明不可替代原因，將視為可替代；第二階段則是牙科醫師開立處方箋時，藥名標示應改為「成分名」而非「商品名」。

醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會與各層級醫院及基層協會等9大團體聯合發出聲明，嚴正抗議貿然改變處方箋藥品標示方式，認為這樣的措施將嚴重損害民眾用藥品質及醫師處方權。

聲明指出，醫師僅可處方成分名，讓健保藥局於病人領藥時由藥師自由給予病人藥品，萬一是基於對廠牌的喜好或低成本考量，而選擇提供藥物給病人，導致病人每次領到的藥品皆可能不同。且原開立處方之醫師無從得知，抑或疾病療程中可能被頻繁換藥，將對病人之用藥品質產生重大傷害。

石崇良今日回應，政策改變一定都是本於以民眾的利益優先且兼顧醫療品質，而這次處方箋兩階段變革都是針對「牙科」進行，因為90%的牙科都是在診所就醫，會釋出處方箋到社區藥局拿藥，且用藥相對單純，主要是消炎藥、抗生素、止痛藥為主。

石崇良說，用這樣的方式，牙醫師開立處方時就不用去選擇商品，只要依照藥性成分處方，這樣也讓民眾方便取得藥品，藥師也可以根據專業，為民眾提供合適的藥事服務，是一個三贏的政策；考量有藥物編碼等系統要修改，第二階段處方僅標示成分名實際上路時間會是明年4月。

石崇良也強調，牙科處方通常都是短期、一次性使用，至於其他內科疾病會涉及慢性病、長期處方等，這些用藥會比較複雜，是否要比照牙科做法，還會持續討論。