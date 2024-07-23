中醫、營養師破除長高迷思！每天喝「轉大人萃滴精」打造健康成長環境

▲ETtoday的雲端保健室每集都會請到專家來解析熱門健康議題。（圖／翻攝自影片，下同）

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身高一直以來都是人氣話題，不只小孩關心，家有發育期小朋友的爸媽們更是注重，ETtoday的雲端保健室特別邀請到專業中醫師和營養師為眾人解答疑惑，探討孩子成長的各種長高謬誤，以及解析遺傳因素、飲食、運動、作息、進補效果等對於長高的影響，提供正確資訊、破除迷思，讓孩子擁有一個健康的成長環境、長高不再是困擾！

像是近來網路流行的長高貼片，據說貼在兩腿膝蓋上成人也能二次發育，3個月就能長高13公分？！對此中醫師黃郁婷表示，一旦生長板閉合了長高的可能性就會大大降低，所以想要長高要把握黃金成長發育期。多數人都有概念，知道成長期要給孩子多喝牛奶補充鈣質，營養師孫語霙表示，在發育期身體需要有足夠營養才能讓孩子長高，因此吃進足夠的蛋白質十分重要，而牛奶成分除了富含維生素D和鈣，更是優質蛋白質來源，她十分推薦家長培養孩子喝牛奶的習慣。

家有三寶的Terry笑說現在孩子都把「牛奶當水喝」，斜槓健身教練的他也很用心照顧孩子的飲食，以原型食物為主、少吃加工品，並掌握「少鹽、少油、少調味」三大原則，還以自己的強健體魄來鼓勵小孩多吃青菜；營養師孫語霙相當認同Terry的做法，因為像是花椰菜、菠菜等綠色蔬菜，以及堅果類如黑芝麻、小魚乾，還有櫻花蝦等都是富含鈣質、能幫助成長的食物，即使是會對牛奶過敏的小朋友也能輕鬆補鈣。

另外，Terry也非常少讓孩子喝汽水，除了害怕糖分太高破壞健康，內含的咖啡因成分也讓人擔心會影響生長，還有咖啡、巧克力等也都讓家長聞風色變，營養師孫語霙表示，其實適量的咖啡因不會影響孩童身高；但由於咖啡因可能會影響睡眠品質，而晚上10至凌晨1點是生長激素分泌最旺盛的時候，因此不希望孩子攝取咖啡因後導致太興奮睡不著，進而打斷生長荷爾蒙；但小孩吵著想喝怎麼辦？營養師孫語霙建議控制好時間跟分量「下午3點前喝、每次不超過100毫克」。睡眠時間點對於成長也很重要，她建議成長黃金期的孩子10點前就寢，更小年紀的幼童所需的睡眠時間則更長。

有些家長還會特別添購轉骨配方，加強孩子發育抽高的機會，像是Terry和營養師孫語霙都表示還記得小時候喝的轉骨湯味道難聞又難喝，甚至不曉得轉骨湯內的中藥材成分，對此中醫師黃郁婷建議爸媽帶孩子至合格診所諮詢才安心，切勿心急為了追求速成，吃來路不明的偏方或進行斷骨手術。協助許多孩子長高的黃郁婷則是設計了3+3療程，第一階段為「抽高方」，以三個月為一個療程，其中若孩童出現性早熟狀況，則需要先抑制再促進身高；第二階段為「轉骨方」，療程同樣三個月為一次，使用填充骨頭礦物質的藥材，讓軟骨的生長速度變快，重點是兩階段前後順序不能對調，若先轉骨「骨骺生長板癒合的話，人就長不高了」。

至於開始注意抽高發育的時間點是？黃郁婷表示，女生通常約8歲、男生9歲開始是成長的準備期，此時要重視孩子的腸胃幫助吸收營養，10至20歲黃金成長期，長高最重要的三個因素為飲食、睡眠及運動，內外同步調理更有效率，Terry會幫孩子補充益生菌顧好腸胃，但還想要再加強，中醫師黃郁婷推薦最近很紅的「莊廣和堂」轉大人系列，由於男女在成長期需要的配方不同，男生主要採用虎尾草開胃滋補，女生則以益母草成分調養體質。

「莊廣和堂」轉大人滴雞精之所以能廣受民眾喜愛的原因就在於味道喝起來相當好，常溫入口也不腥，內含的米精紅棗露作為打底，Terry一喝大讚好清爽，沒有動物蛋白油耗味，帶點本草香味；營養師孫語霙表示跟小時候喝到又腥又苦的轉骨湯完全不一樣，聞起來充滿雞湯香氣、喝起來甘甜順口，笑說「不用捏著鼻子喝」。另外，包裝撕開即飲，不必再特別分裝或加熱，對於忙碌的家長而言十分方便，孩子可以隨身攜帶，不容易忘記補充。

中醫師黃郁婷補充莊廣和堂轉大人萃滴精飲用時機，當孩子為8至10歲基礎打底期，每週喝5包；10至20歲黃金衝刺為每日1包；20歲以上穩定維持期則調回每週5包；暑假6至9月則是很好的加強期，吃法可以每日2包。除了直接喝之外，若是想有些變化，營養師孫語霙推薦還能將萃滴精入菜，做成蒸蛋或煮成粥都是很棒的選擇。

運動能促進生長發育，研發出「莊廣和堂」轉大人系列的台灣第一位女中醫師「莊淑旂」博士，也有提供一套伸展操幫助孩子成長，身為健身教練的Terry則是以毛巾示範動作，幫助改善現代人因為使用3C、低頭族會出現的烏龜脖、縮肩圓背等問題，而且坐著就能動，非常容易做到；Terry表示早上及晚上睡前是做伸展操相當好的時間點，「孩子睡前做能舒緩肌肉，躺上床比較不容易躁動，睡得更好」。

透過正確的生活方式，包括補充鈣質、蛋白質和多蔬菜的均衡飲食，伸展、跳躍刺激膝蓋最大生長板的運動，像是「伸展操」，加上10點前入睡的充足睡眠，就能為長高和健康成長做好全方位兼備。

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