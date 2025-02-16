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4食物「煮過也別給小孩吃」！兒科醫：大人也可能中毒

▲▼薑母鴨。（圖／記者周宸亘攝）

▲薑母鴨、羊肉爐會添加酒精，即使經長時間烹煮，仍可能殘留。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高溫加熱可以殺死活的細菌，也能除去某些細菌產生的毒素。不過，兒科醫師傑登警告，有「4種食物」即使煮過，也不該讓小孩食用，包括銀杏果（白果）、含酒精料理（薑母鴨、羊肉爐）、蜂蜜及未保存好的食物。其中他強調，含有天然毒素的銀杏果，烹煮後雖可降低毒性，但無法完全消除，成人一次吃10～50顆可能中毒。

傑登醫師在粉專發文提醒，雖然高溫煮沸可去除大部分的細菌或病毒，但有些食物即使煮過，對孩童來說仍不安全，家長們要特別注意：

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​1.銀杏果（白果）

銀杏果含有天然毒素，如銀杏酸、氰化物及4-甲氧基吡啶，恐引發噁心、嘔吐、腹痛，甚至抽搐。雖然經過烹煮可以降低毒性，但無法完全消除，成人一次食用10～50顆煮熟的白果可能中毒，而兒童的耐受劑量更低，少量即可能中毒，小孩最好避免食用。

2.含酒精料理（薑母鴨、羊肉爐等）

「​酒精煮過也不會完全消失！」研究顯示，即使長時間烹煮上述料理，仍可能殘留酒精，例如快炒（約2～3分鐘）酒精殘留量約75～85%；燉煮（約2小時）酒精殘留量約5～10%，燉煮2小時能有效揮發大部分酒精，但湯汁或醬汁中仍可能殘留少量酒精。建議18歲以下的孩童，避免食用含酒精料理。

▲▼蜂蜜。（圖／翻攝自pixabay）

▲蜂蜜恐危及1歲以下嬰兒的生命，須完全避免。（示意圖／翻攝自pixabay）

3.蜂蜜

蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，由於這些孢子耐高溫，嬰兒的腸道無法抵抗，可能引發肌肉無力、呼吸困難，甚至危及生命。1歲以下的嬰兒，無論是生蜂蜜或煮過的蜂蜜，都不適合食用，建議1歲以上的孩童再吃。

4.未保存好的食物​

食物放於室溫下太久可能滋生各種細菌和黴菌，尤其是粿條、濕米粉或黑木耳，甚至可能產生米酵菌酸毒素，就像之前的寶林茶室事件，加熱也不一定能去除毒素。因此大人、小孩都應避免食用未妥善保存的食物。

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關鍵字： 親子 育兒 傑登醫師 兒科 銀杏果 白果 酒精 薑母鴨 羊肉爐 蜂蜜 烹煮 病菌 毒素

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