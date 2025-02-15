41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點：可能外表看不出

▲主動脈剝離常被認為是年長者疾病，其實年輕族群也會發生。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／綜合報導

花蓮市代表會主席李振瑋急性主動脈剝離過世，享年41歲。醫師無奈表示，讓人想起5年前猝逝的藝人小鬼黃鴻升也是因為同樣疾病猝逝，大家以為離年輕人很遠的疾病卻這樣奪命。其實，近幾年醫界發現，年輕族群發生主動脈剝離，除了壓力、勞累、運氣不好，其實有相當比例跟遺傳有關，也就是說，他們的血管壁天生就比別人脆弱。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書發文指出，過去常以為主動脈剝離是老年人才會得的病，因為血管老化、血壓高，才會讓主動脈內膜破裂，血液衝進血管壁，造成致命剝離。但這幾年，醫界開始發現，一些40歲以下，甚至30多歲就發生主動脈剝離的案例，背後常常不只是壓力大、勞累、運氣不好這麼簡單。

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張家銘指出，這些年輕病患，有相當比例其實跟遺傳有關。也就是說，他們的血管壁，可能從出生起就比別人脆弱，承受不住壓力。有時候，他們自己不知道，家人也不知道，等到某天血壓突然升高，或者激烈運動、情緒激動，血管一下子撐不住裂開，悲劇就在那一刻發生了。

▲花蓮市代表會主席李振瑋急性主動脈剝離過世。（圖／翻攝自Facebook／蓮囝仔 李振瑋）

其中有一種情況是「家族性胸主動脈瘤與剝離（FTAAD）」的遺傳疾病，張家銘說明，因為個案沒有外表特徵，卻潛藏主動脈剝離風險，是一個常被忽略的隱藏殺手。這類患者，往往家族裡會出現一些不明原因的猝死、腦中風，甚至有人突然說胸口痛，送醫不治。這些我們以為的意外，很可能是同一個家族的血管問題，只是沒聯想到而已。

張家銘也提到，又像是小鬼生前有多囊腎病史，顧名思義，就是腎臟長滿一顆顆水泡，腎臟會越來越大，變得像橄欖球一樣。這種病一樣是遺傳來的，大部分患者年輕時看不出異狀，但隨著囊泡變多、變大，腎功能會慢慢變差。而最麻煩的是，很多人在30歲左右就開始出現高血壓。如果這個高血壓沒有好好控制，除了會傷害腎臟，更可能引爆腦血管瘤破裂或主動脈剝離。

張家銘表示，這些年輕生命早逝的警訊，或許他真的只是意外，或許背後真的有隱藏的遺傳問題。無論如何，這類年輕型主動脈剝離的案例，告訴我們，現代醫學已經能透過基因檢測，找到這些「看不見的危機」。

張家銘呼籲，如果家裡曾經有人年輕時腦中風、猝死，或得了腎臟病，或者你自己30歲不到就血壓飆高，都不要以為是偶然。「有些事情，是我們的基因早就寫好的，只是還沒發生。我們沒辦法改變天生的體質，但我們可以透過早期檢查，提前知道，提早預防，甚至吃藥延緩病程」。