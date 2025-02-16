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她染流感狂咳數周竟「嚴重心臟衰竭」　喘到無法平躺睡覺是警訊

▲▼40餘歲患者（右）疑因流感導致心臟衰竭，經員榮心臟內科主任陳裕峰（左）費心治療，已完全康復。（圖／員榮醫院提供）

▲40多歲患者（右）疑因流感導致心臟衰竭，經陳裕峰（左）治療，已完全康復。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲女性得到流感後持續咳嗽、氣喘，多次到診所醫院就醫沒改善，甚至因為半夜睡覺會喘，得坐著才能睡，到心臟內科就醫，經檢查才發現有嚴重心臟衰竭。醫師指出，並非感冒都會導致病毒侵犯心臟，造成心臟功能下降，如果患者剛好免疫力低下或者壓力大、休息不足，病毒便可能趁虛而入，若喘到無法平躺，是心衰竭嚴重警訊，要趕緊就醫。

收治個案的員榮醫院心臟科主任陳裕峰指出，患者描述一開始只是咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等， 她覺得是感冒，到先前常去的診所就醫，前後吃了近三周的藥，情況不但未能改善，症狀卻越來越嚴重，最後喘得非常厲害，甚至晚上無法平躺入睡，一躺下去就會咳嗽。

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陳裕峰分析，聽完患者描述，推測之前可能感染流感，但是喘得非常厲害，甚至晚上無法平躺入睡，一躺下去就會咳嗽，這其實是典型的心衰竭症狀，包括夜間咳嗽、端坐呼吸等，隨即安排患者接受心電圖與心臟超音波的檢查，發現已經嚴重心臟衰竭，容易發生致命性的心律不整，嚴重時甚至可能需要急救或電擊治療。

陳裕峰表示，患者因為工作因素無法住院治療，便採取藥物治療，初期較為頻繁回診，一周後患者症狀明顯改善，接著持續追蹤治療，約三個月後回診，心臟功能已恢復正常。陳裕峰分析，這代表病毒感染造成心肌炎併發心臟衰竭患者透過適當治療，有機會完全恢復心臟功能。

陳裕峰指出，不少感染流感民眾都會以為是只要吃藥緩解症狀就好，但有些狀況相對棘手，可能會侵犯心臟，導致心臟功能受損，尤其是患者剛好免疫力低下，或者壓力、休息不足時。「晚上無法平躺，正是心臟衰竭的嚴重警訊」陳裕峰提醒，如果民眾本身或親友有這些症狀，請提醒他們盡快就醫。

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關鍵字： 心臟衰竭 感冒 流感 呼吸困難 醫療警訊

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