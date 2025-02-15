新光三越氣爆「5人仍在加護」　3傷患轉台北馬偕、高雄長庚收治

▲台中新光三越發生氣爆事件造成死傷，民眾在附近的樹下擺放花束表達對傷亡者的哀弔。（圖／記者陳以昇攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中新光三越嚴重氣爆第三天，衛福部今（15）日晚間公布最新統計，就醫傷患累計39名，目前仍有11人住院，其中5人在加護病房。今日有3名住院傷患轉院，其中2人北轉到台北馬偕，1人南轉到高雄長庚收治。衛福部表示，現場搜救結束急診收治病患情況已趨穩定，明起不再公布就醫人數。

台中新光三越13日發生氣爆案，被認為是台灣史上最嚴重的百貨公司公安事故，造成4人死亡，36人受傷。

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衛福部今日晚間公布最新統計，總計就醫傷患維持39人，其中3人是到院前心肺功能停止(OHCA)就醫後宣告死亡，目前在一般病房的傷患還有6名、加護病房5名，其餘25人已出院；另有1名死者於爆炸當下明顯死亡未送醫，因此未納入就醫紀錄。

衛福部統計顯示，目前仍在醫院救治有11人，其中5人在加護病房。最新變動為林新醫院3位傷患，轉出2人至台北馬偕及1人至高雄長庚，以下為整體收治狀況：

中國附醫：加護病房1人

中榮：加護病房1人

林新醫院：一般病房1人

澄清中港：一般病房4人

林口長庚：加護病房1人

高雄長庚：加護病房1人

台北馬偕：一般病房1人、加護病房1人

衛福部次長林靜儀今下午陪同賴清德總統到林新醫院、台中榮總探視傷患與家屬並且感謝醫療人員的辛勞。林靜儀在臉書發文表示，在意外事件發生後，立即啟動大量傷患機制，周邊急救責任醫院也合作收治病患；衛福部也因應重大事件造成的不安與創傷，啟動心理關懷措施；民眾若因事件造成心理困擾，有需求也可以撥打1925安心專線。

衛福部晚間也表示，考量台中市新光三越氣爆事件目前急診收治病患情況已趨穩定，考量後續是否轉院為病患個人隱私，自明天開始不再對外公布EMS及醫院回報統計。