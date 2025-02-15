他突胸痛昏倒家中！主動脈剝離死亡率高達50%　醫揭4類人高風險

▲65歲的劉先生（圖中）因主動脈剝離昏倒家中，經心臟外科李紹榕主任（右4）及急診陳國智醫師（左3）搶救成功。（圖／雙和醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

65歲的劉先生，年前傍晚正準備從家中外出吃尾牙時，突然感到左胸劇痛，且痛感由胸口延伸至手臂，撥打119求救便昏迷不省人事，竟然是「A型主動脈剝離」，若無醫療介入，48小時內死亡率將高達50%。醫師指出，包含50歲以上男性、高血壓患者、家族病史、抽菸等族群，都是發生主動脈剝離的高風險族群，必須特別注意。

收治個案的雙和醫院心臟外科主任李紹榕表示，A型主動脈剝離若無醫療介入，48小時內死亡率將高達50%，其死亡率以每小時約1%的速率增加，主因為天氣變冷，血管收縮讓血壓特別飆高，加上本身年紀、心血管疾病，如血管內膜產生動脈硬化、血管壁失去彈性而變得脆弱等因素導致主動脈剝離，進而引起假腔血液侵犯心臟造成休克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李紹榕指出，當時劉先生因心包膜填塞，在電腦斷層室曾一度停止心跳，急救團隊立即施以經劍突下切開引流手術，抽出暗紅色心包膜液，使其脈搏恢復，隨即轉入手術室，進行主動脈置換術，在人工心肺機（CPB）的輔助下才完成手術，整個過程就像是跟時間賽跑一樣，驚險萬分。劉先生年後康復出院，日前回診時，恢復狀況良好。

李紹榕表示，主動脈剝離的發生，是由於主動脈壁的內層發生撕裂破損，血流造成內層和外層血管壁之間的分離，因此會有劇烈的疼痛症狀，而主動脈是身體最主要的血管，全身所有的血管都是從主動脈分枝而來，因此急性主動脈剝離除了可能造成主動脈破裂導致死亡之外，也有可能造成任何一條血管的斷裂或阻塞，因而導致重要器官的缺血壞死。

值得注意的是，台灣50歲以上男性、高血壓患者、家族病史、抽菸等族群，都是發生主動脈剝離的高風險族群。李紹榕建議，民眾可以從控制三高（血糖、血壓及血脂）、戒菸、限酒、建立規律運動習慣等養成良好生活作息著手，另外，也建議定期安排超音波或電腦斷層等心血管項目健康檢查，同時須提昇病識感及警覺心來避免憾事發生，若有發生劇烈胸痛、背部或腹部疼痛，請立即就醫，切勿拖延。