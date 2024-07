【廣編】麥角硫因－生技營養界的新寵兒、失智症的曙光

圖、文/王俊傑博士(嘉南藥理大學食品科技系兼任助理教授、東森得意購顧問)

根據世界衛生組織(WHO)2021年的報告顯示,全球失智者已超過5500萬人,預計到2030年將增加至7800萬人,到2050年更將達到1.39億人。在台灣,失智人口也逐年增加,2022年底已達32萬人,佔總人口數的1.37%。預估在未來的20年內,每天將有近48人罹患失智症,每30分鐘就增加1位失智症患者。失智症(dementia)已經成為台灣不可忽視的國人健康問題,也會明顯造成國家和社會相當大的負擔。

更重要的問題,失智症的治療在全世界的頂尖藥廠與醫藥生技專家的多年研究與藥品的開發之下,不但沒有重大的突破,所開發出來的藥品大部分都僅是針對輕症患者有幫助,但大部分藥品所受試的輕度患者中也只有12-15%有延緩形成重度的效果,並且在中重度患者的效果非常有限,不僅如此,根據所有的文獻與研究資料顯示,治療失智症的藥品都會伴隨副作用的發生,如頭痛、意識錯亂、頭暈、視力改變、噁心和癲癇發作等症狀,嚴重者甚至會出現腦水腫、死亡的狀況。

正因為如此,全世界的生技與營養學專家開始著手研究如何應用安全、無副作用、而且具有預防和治療失智症的保健食品與營養品,在收尋非常大量的研究文獻之後,發現存在於菇菌類中的微量成分麥角硫因,具有特異性結合OCTN1轉運蛋白可以輕易通過血腦障蔽,直接作用與腦神經,對腦神經細胞元進行再生、修補和保護的作用,同時麥角硫因只能從食物中攝取,無法在人體中自行合成,於是中興大學與東海大學的教授團隊,便積極投入麥角硫因的研究與動物實驗,將阿茲海默症小鼠被投予麥角硫因,隨著試驗天數增加而縮短搜尋水迷宮的時間及距離,並且能夠提升記憶能力。再將阿茲海默症小鼠投予麥角硫因後發現可降低腦中氧化壓力,達到降低腦中磷酸化τ-蛋白濃度之功效,亦能清除腦內自由基,使腦中蛋白質羰基氧化物濃度降低,減少神經細胞受損。證實具有治療及預防失智症的作用!並同時申請台灣的發明專利麥角硫因用於治療或預防失智症及其病徵之用途 ,發明第I646965字號。

這時候相信大家一定會有同樣的疑問:何時可以將麥角硫因開發成具有治療和預防失智症的藥品呢?因為麥角硫因在菇菌類的含量非常微量,就算利用最先進的萃取技術也僅僅可以開發出來只有1%麥角硫因的原料,而且價格非常昂貴,每公斤需要台幣二萬多元,完全影響了麥角硫因開發成藥品的經濟價值,也是目前麥角硫因在產品開發上最大的瓶頸。

除此之外,根據全球的研究文獻報導,麥角硫因還有以下的功效:

1、麥角硫因是一種天然的左旋氨基酸,是一種高效的抗氧化劑。

2、除抗氧化作用外,麥角硫因可以抑制因紫外線照射引起的細胞DNA、蛋白質以及脂質損傷,抑制細胞凋亡,起保護作用。

3、人體不能直接合成麥角硫因,只能從外界攝取。麥角硫因可在擁有OCTN1受體的細胞中聚集,輕易通過血腦障蔽、直接進行腦神經元的保護、修補和再生。

4、經研究證實,麥角硫因具有抗憂鬱、抗壓力引起的睡眠障礙、抑制癲癇發作的功效。

隨者失智症的對社會和家庭的影響日劇加重,以及國人的保健意識抬頭,針對腦神經細胞元的再生、修補與保護的需求只會越來越高,而麥角硫因便是解決這一個問題的重大發現,相信未來麥角硫因的應用與產品的開發一定會帶給人們去永遠記得我愛和愛我的人!



