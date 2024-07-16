「美國牛舌」檢出寄生蟲！25公斤退運銷毀　食藥署3年內抓到2次

▲美國進口的「冷凍牛舌」有寄生蟲弓蟲。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中有一批美國進口「冷凍牛舌」驗出寄生蟲弓蟲，總計25.81公斤全數退運銷毀。食藥署副署長林金富表示，目前美國進口牛肉仍維持百分之百監視查驗，這也是美國牛舌近3年來第二次寄生蟲違規。

食藥署今公布18項邊境查驗不合格產品，其中由「英絡國際有限公司」輸入的美國冷凍牛舌檢出弓蟲Toxoplasma gondii感染，製造出口商為MACDONALD MEAT COMPANY, INC.，總計25.81公斤，依據「一般食品衛生標準」，一般食品不得含有寄生蟲，因此全數退運銷毀。

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食藥署副署長林金富表示，目前針對美國進口牛肉採取最嚴格的監視查驗，牛舌主要會檢驗寄生蟲和組織，而美國牛舌近3年內曾有一次被檢出寄生蟲，上次檢出的是住肉孢子蟲，現在針對美國進口牛肉各部位都維持監視查驗，會全面檢驗包括動物用藥、寄生蟲、組織等。

根據疾管署資料顯示，人類感染弓形蟲的途徑主要為生食或食入未經煮熟受感染的動物肉（或體液），如牛、羊、豬肉等；食入含有貓排出弓形蟲卵囊污染的食物或水；先天性感染；輸血感染；器官移植，感染弓形蟲到出現臨床症狀之間的潛伏期為10~23天。

在臨床症狀方面，免疫功能正常的成人或孩童中，少部份病患會出現明顯症狀，其中最常見的為淋巴結腫大，病人常會有倦怠感。另外偶爾會發現病患有發燒、喉嚨痛、斑樣或丘狀樣紅疹、夜間盜汗、肌肉酸痛及肝脾腫大等症狀。