全台百歲人瑞已超過5千人　民團籲：別讓長者成「三等公民」

▲台灣將邁入超高齡化社會。（示意圖／取自123RF）

記者張乃文／台北報導

根據國發會推估，2025年台灣將成為「超高齡社會」。社家署每年公布「百歲人瑞統計」中，最新數據全台已超過5千人是一百歲以上的長者。社家署說，單看數字增長，近10年百歲人瑞成長速度相對稍快，可能與3原因有關；老人福利聯盟認為，面對超高齡社會，要改變一到65歲退休，就變成等吃、等睡、等死「三等公民」的思考。

社家署副署長周道君提到，國家是往高齡化社會演進，大致上體現的數據方向是一致的，而單純以數字解讀，近10年百歲人瑞數量，成長速度確實相較先前稍快。他認為，這部分和衛生條件或是醫療水準愈來愈高有關，整體社會因應高齡，對於長輩的營養或養生活動眾多，因此即便是高齡，平均健康情況仍比前一個世代、甚至前兩個世代都好一些。

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老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，台灣整體人口群已經是快速老化的情況，現階段是嬰兒潮世代的大量老化，加上健保制度和醫療準備的周全，對於健康也更有維護。她表示，老老人也就會愈來愈多，但這之中還是有城鄉落差。只是，面對超高齡社會，必須留意3大議題。

張淑卿說，第一是不能再以「懸崖式思考」認定65歲就會是受助對象，現今的社會型態，65歲仍可能是健康族群，或許還可以再就業、從事社會生產，「不會像過去65歲就等著被讓博愛座、等著被照顧」。她提到，這是整個國家和社會都要改變的。

張淑卿表示，高齡人才運用部分，就必須重新盤點法規，過去對於長者的印象相對負向，可能是弱勢、拐杖、銀髮等標籤，但實際上他們可能是持續在社會活躍的一環。

張淑卿認為，在法定退休年齡中，會讓社會認為「65歲你就該退休了」，但還是很健康的狀態下，假設活到100歲，還有35年的時間，就只能變成「三等公民」等吃、等睡、等死嗎？她建議，應重新思考高齡者其實有多元的發展機會，生產老化的概念是整體國家的一部分，必須從這裡構想長者的發展舞台，從權益平等、保障的立場，打破年齡界限，往共融的方向邁進，讓高齡者在人才運用達到獨立自主，降低對專業服務的依賴。

年輕世代面對超高齡社會也有不同的思考模式。張淑卿說，在10年前，大部分的年輕人可能還有機會三代同堂，與高齡者有相處機會，但如今相對少的狀態下，可從教育體系和環境著手。她表示，前陣子博愛座的討論中會觀察到，年輕族群和長輩的溝通模式、思維不一樣，容易產生世代衝突，造成彼此歧視。

張淑卿說明，年齡歧視不僅僅針對長者，也有歧視年輕人的情況。她提到，在教育的融合下，盼能讓彼此更了解各個世代的發展現況，因為長者大多對於年輕網路世界的不認識、年輕族群與長者間也沒有更深入的互動，也產生「代溝」。

張淑卿提到，對於老幼共融、或是青銀共融都是具體而有持續性的建構，提升彼此對於社會環境的認知。