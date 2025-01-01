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醫跨年夜突嘆「很多人過不了這個年」！淚揭急診3案：這是人生

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師在急診室裡看盡人生百態，滿滿感慨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台瘋跨年，在告別2024、迎接2025新年快樂的同時，粉專《急診醫師碎碎唸》於1日凌晨突感慨PO文，「很多人，過不了這個年，生命嘎然終止。」有人心肌梗塞經電擊後活了下來；也有人打球打到一半腦幹出血，從倒下到離世僅幾小時；也有年輕人主動脈剝離，來不及開刀就走了。他在急診室第一戰線看盡生命的脆弱，感嘆「這是人生」。

急診科醫師回顧2024年被送到急診室的急救個案，有人只是感覺胸口不舒服，醒來時人已經在急診室內，被告知剛剛心肌梗塞失去生命徵象，被電擊過，很幸運地活了下來；也有人跟朋友相約打球，友人以為他只是沒站穩跌倒了，送醫才發現是腦幹出血，人倒下到往生只有短短幾個小時，家屬都還沒有足夠的時間道別。

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▲▼健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲有患者還來不及開刀，就因急症而過世。（示意圖／本報資料照）

醫師接著說，也有年輕人，胸口只是有點悶悶的，就被診斷為主動脈剝離，才到急診室沒多久，還來不及送開刀房就走了。

「這是人生，意外跟疾病相隨，歡樂與悲傷共存，也是急診日常，看到活下的、與來不及告別的，總是無限感慨。」醫師有感而發地說。他也恭喜每個看到文章的人，都很努力地活過2024年、又迎向新的一年。最後他也許下新年新希望，祝福大家平安健康、順心喜樂。

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關鍵字： 急診 急診醫師碎碎唸 跨年 新年 心肌梗塞 主動脈剝離 急救 醫藥新聞

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