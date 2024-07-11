有助防新冠！中醫「三伏貼」最佳時機　5類人別亂貼

▲中醫指出，三伏貼通常於夏天至秋天間進行療程。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

根據衛生福利部108年的統計，每年因為過敏疾病就診的人數平均約2萬人，而台灣地處亞熱帶，氣候潮濕溫暖，因此患者常有皮膚、鼻子過敏等。中醫師說，治療過敏疾病的外治法以三伏貼最為常見，每年7月開始至秋天進行療程。利用自然能量，從虛寒體質改變成溫暖體質。不過，中醫提醒，5種人建議先避免，使用前應諮詢專業醫師。

每月因過敏性疾病就醫人數平均約兩萬人，不少民眾會在夏天貼三伏貼。高雄市中醫師公會理事長陳俊龍說明，三伏貼每年會在夏天至秋天進行三次療程，今年三伏日期分別為初伏(113年7月15日)、中伏(113年7月25日)、末伏(113年8月14日)。

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中國醫藥大學附設醫院中醫部針灸科副教授廖先胤說，國內外也有實證醫學證實，穴位貼敷對於過敏性鼻炎、氣喘及慢性阻塞性肺病療效顯著，且長者、小孩皆可使用。而三伏貼的貼法為「7至10天貼一次」，3至4次為一個療程。臨床實證發現，患者在療程結束後，鼻部、眼部症狀、情緒與睡眠等，和治療前相比有顯著改善。

中醫師徐敏真表示，在中醫觀點，可透過三伏貼調整肺脾腎三臟虛損體質、調節免疫力、治療過敏性疾病、改善虛寒體質。她提到，過敏性鼻炎、氣喘、容易反覆感冒、痛經、慢性支氣管炎等情況皆適用。

徐敏真說明，仍有些禁忌症要留意，如孕婦及一歲以下幼兒、嚴重藥物過敏、皮膚容易過敏、易引起水泡、蟹足腫體質或貼敷處有傷口者，感冒、發燒及喉嚨發炎、中醫證型屬陰虛火旺或實熱者，建議要先詢問專業。

▲透過藥材貼敷至皮膚，幫助預防過敏等情況。（圖／記者張乃文攝）

桃園市中醫師公會監事長王國輝補充，近日新冠疫情升溫，在呼吸道疾病上，以過去經驗來說，貼三伏貼是有效的，但仍需更多實證資料證明。

王國輝提醒，國中以上至成人三伏貼每次使用以半小時至4小時為主；國小以下孩童則貼半小時至2小時，應以個人耐受度隨時調整，若貼敷位置有灼熱、刺痛或搔癢感無法忍受時，則需提早取下，勿超時貼敷。他指出，敷貼時不宜日曬、游泳或激烈活動，飲食少用生冷瓜果、辛辣刺激性食物與菸酒。

王國輝說，貼三伏貼時，如出現皮膚燒灼或是輕微搔癢感，外觀呈現紅潤、細小水泡、或是色素沉澱等，均屬正常現象，有任何疑慮需諮詢醫師。