「10大習慣」養出一身癌！暴瘦女慘中5項　醫搖頭：活不過半年

▲婦人吞嚥困難，最終確診罹患食道癌末期。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名60歲婦人吞嚥困難，甚至連稀飯都嚥不下，在半年內掉了8公斤變得超虛弱，送醫檢查確診為食道癌末期且已轉移肺部肝臟，估計活不過半年。腫瘤科醫師問起她的生活習慣，得知她喪偶後獨居時常坐整天看電視，邊喝米酒配醃製的醬菜和重複烹煮很鹹的菜肉湯，加上愛喝很燙的熱湯，讓醫師搖頭嘆，「這麼多致癌習慣難怪會罹癌」。

腎臟科醫師洪永祥在粉專分享該名罹癌個案，並一一列出容易被忽略的「10大壞習慣」恐養出一身癌，示警國人馬上戒掉，其中婦人就中了5項。根據國健署公布最新110年癌症登記報告顯示，國人癌症時鐘每4分19秒就新增1人罹癌，也一直是國人十大死因第一名。他指出，醫學研究證實約有5～10%的癌症來自遺傳，而最大的元兇是經年累月養成的習慣所致。

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洪永祥表示，癌症在臨床期前，有個漫長的潛伏期，從正常細胞演變為癌細胞，異常增生、癌前病變，再到形成可見的癌症通常需10～20年。當患者處於癌症潛伏期，只要有意識地改善生活習慣、飲食結構、運動習慣，增強抗癌免疫力，便可逆轉或阻止癌變，「相反的如果你有一個會導致癌症的不良習慣，但是你根本不曉得，5年、10年、20年過去，就把癌細胞養出來了。」

▲熱湯會破壞口腔黏膜，增加罹患口腔癌、食道癌風險。（示意圖／達志）



除了致癌三兄弟的抽菸、喝酒、嚼檳榔外。洪永祥點出「10大壞習慣」很容易被忽略，卻有罹癌風險，要大家快戒：

第10名：喜歡喝燙口的熱湯

世界衛生組織已將逾65°C的熱飲定為食道癌可能的致癌因子。口腔雖是人體非常耐熱的部位，可忍受到60°C左右，而一般黏膜被湯燙傷約3天就能修復好，但若反覆地傷害黏膜，在來不及修復的情況下，恐提高罹患口腔癌與食道癌的風險。建議熱湯、熱飲務必放涼一點再入口。

第9名：保麗龍碗裝泡麵並用書本重壓

現在市售的泡麵碗大多為紙盒容器，但仍有少部分附的是保麗龍碗，若燒水沖泡麵，又在鋁箔蓋上重壓厚厚的書好幾分鐘，高溫悶燒恐超過「6號塑膠（容器）」的耐熱使用範圍。其在動物實驗中確實會增加動物的罹癌風險，長期累積恐對人體產生致癌疑慮。建議外帶咖啡可自備不銹鋼或陶瓷保溫杯，泡泡麵還是用陶瓷碗最安全。

第8名：喜歡吃烤焦食物

烤肉、烤麵包、焦掉的鍋貼等肉類脂肪和蛋白質燒焦產生的致癌物是多環芳香烴，此被列為一級致癌物；而鍋貼麵皮、麵包是澱粉，產生的致癌物是丙烯醯胺。歐盟食品安全局於2015年的動物實驗中發現其具有致癌風險。不過，所有致癌物都是總量問題，澱粉食物高溫烹煮難免會出現丙烯醯胺，並不是吃不得，但不要過量。建議燒焦的食物不要吃，同時多攝取含大量膳食纖維的蔬菜降低風險。

▲開燈睡覺恐增罹患甲狀腺癌風險，且還會變胖。（示意圖／pexels）

第7名：睡覺不關燈

「開燈睡覺」恐提高罹患甲狀腺癌的風險。發表於《Cancer》期刊上的研究顯示，比起睡眠時接觸較少光線的人來說，睡眠中長期暴露於光線下的人，罹患甲狀腺癌風險增加55%，其中女性比男性更危險；另外，研究也發現，長期暴露在人工光線下睡覺，會增加變肥機率，而肥胖也是導致各種癌症發生的危險因子。建議入睡把燈都關掉。

第6名：常做電腦斷層檢查

照一次頭部電腦斷層所接受的輻射量相當於照100次胸部X光；胸部電腦斷層則相當於照350次胸部X光。美國《消費者報告》研究發現，電腦斷層釋放的輻射，每年恐致2.9萬名美國人罹患癌症，其中婦女佔2/3。建議每名患者一年照胸部X光最好不要超過50次，而電腦斷層則是除非必要才做。

第5名：不喜歡刷牙漱口

最近有研究發現，口腔內的細菌可能引起胰臟癌、大腸癌及口腔癌等。其中最顯著的例子、也是影響人類健康最大的是「幽門桿菌」，會引發胃癌或胃淋巴瘤。因此建議每天記得刷牙漱口，做好口腔的清潔。

第4名：經常裝潢住家與買新櫥櫃

打開家中櫥櫃飄來一陣刺鼻味，小心已經吸入致癌物甲醛。2004年國際癌症研究署將甲醛歸類為一級致癌物，其最長需要15年才能完全揮發。長時間的甲醛暴露，除了容易致癌外會導致頭暈、噁心、嘔吐，學齡前兒童更容易受到影響，造成過敏性鼻炎、氣喘等問題，甚至肝腎都會出狀況。建議裝潢可選擇通過綠建築標章的產品，或是低甲醛建材、原木建材與家具，避免毒害。

▲加工肉品與紅肉吃多也有致癌疑慮。（示意圖／達志）

第3名：愛吃加工紅肉

世界衛生組織國際癌症研究總署已宣布將「加工肉品」列為一級致癌物，而紅肉則被列為2A級致癌物（很可能對人類致癌）。該署指出，加工肉品及紅肉的攝取量與罹患大腸癌的風險都有劑量效應關係，每天食用50克的加工肉品會增加18%罹患大腸癌的風險，每天食用100克紅肉會增加17%罹患大腸癌的風險。建議以魚肉、禽肉等白肉取代紅肉，同時多吃天然蔬果。

第2名：久坐



每天坐或躺6小時及以上的「久坐不動」是非常確定的致癌危險因子。許多研究表明，久坐與增加罹患各種癌症風險相關。有研究發現，久坐行為會增加罹患6種癌症的風險，包括乳腺癌發病率增加8%、結腸癌增加25%、前列腺癌增加8%、直腸癌增加7%、子宮內膜癌增加29%和卵巢癌增加29%。建議盡量站著辦公、腿痠再坐，減少坐沙發看電視的時間，且每坐30分鐘就要起來伸展與活動。

第1名：吃太甜太鹹

加拿大魁北克拉瓦爾大學的研究顯示，每週喝3杯以上、每杯約355毫升含糖飲料的女性，乳房組織密度會增加，提高細胞癌變的風險。有研究說癌細胞喜歡吃糖，事實是在食用過度的碳水化合物（例：高GI值的食物或精緻糖）時，會使血糖快速飆升而促發體內一連串作用，誘發癌症發生。

世界癌症研究基金會發表報告指出，胃癌與攝取高鹽食物關係密切。英國世界癌症研究基金會所發表的研究報告則顯示，若每天吃高鹽分、醃漬類、醬菜等食物，加上本身有胃幽門螺旋桿菌，會增加罹胃癌機率。建議飲食中要減少高鈉與高GI精緻糖的攝取 。