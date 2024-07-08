打新冠疫苗5分鐘後臉色蒼白！婦人過敏性休克死亡「獲賠150萬」

▲衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）持續審議通報案件中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）日前針對疫苗藥害救濟事件進行審議，其中有一名90多歲婦人打新冠肺炎莫德納疫苗後，出現臉色蒼白、血壓下降等狀況，經急救後不治，醫師診斷為過敏性休克反應，認定和接種疫苗相關，判定獲賠150萬元。

根據VICP審議資料顯示，該名個案的病理解剖報告有寫明「肺臟有發現肥大顆粒細胞」存在，符合過敏性休克反應，且該個案本身有氣喘、高血壓性心臟病及糖尿病，也是高齡族群，屬加重過敏性休克反應因子。

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疾管署發言人曾淑慧指出，該婦人是機構住民，是在111年7月接種莫德納疫苗，該個案本身有高血壓、氣喘、帕金森氏症、糖尿病等多重慢性病，在接種莫德納疫苗5~10分鐘後，出現臉色蒼白、血壓下降等現象，經急救後仍不治。

曾淑慧說，根據VICP研判，該個案死因與接種新冠疫苗莫德納相關，因此依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金150萬元、喪葬補助30萬元。

另外，北市有一名50多歲男性接種流感疫苗後，出現癱瘓、顏面神經麻痺，頸動脈超音波顯示有動脈狹窄。VICP認定此屬慢性病理變化，且接種疫苗不具致病力，不會造成感染症，個案的橫斷性脊髓炎症狀無法確定和接種流感疫苗有關，仍依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金100萬元。

而有關審議狀況，曾淑慧表示，目前打疫苗的民眾較少，相關案件增加速度趨緩，案件逐漸消化中，目前大約還有2000多例待審議。