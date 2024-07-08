ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

常放臭屁＝大腸癌警訊？　有「2異狀」醫示警別拖了

放屁,屁股痛,痔瘡。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，當出現放屁頻率增加或氣味改變，應盡速就醫檢查。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，每31分14秒就有1人被診斷罹患大腸癌，不少人因此擔心放屁比較臭、排氣次數多，罹患該癌症的風險是否也變高？對此，肝膽腸胃科醫師蕭敦仁說，排氣味道大多受飲食影響，像是蛋白質類、含硫食物吃太多，「味道就會很不好」，但若本來很正常，卻突然出現放屁次數變多或氣味改變了，務必至腸胃科做進一步檢查。

放屁與大腸癌有關嗎？蕭敦仁醫師在健康晚點名節目中說明，罹患大腸癌的患者因腸子裡已經長出腫瘤，顯現出的症狀自然會很多，但是否「排氣多的人一定是腸癌」其實還不一定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭敦仁進一步指出，排氣多不多常與攝取的食物有關，有些食物容易產氣，例如吃了「高腹敏」食物，其含有很多寡糖、雙糖、單糖及多元醇，吃下肚後不易被消化。他舉例，像是蘋果、水梨等水果雖然營養健康，但很容易產氣，相較之下奇異果比較不會。若要分析排氣，就必須先排除吃到上述容易產氣的食物。

若是排氣味道變差，蕭敦仁解釋，通常受蛋白質類、含硫食物吃太多所影響，屁味就會比較難聞。然而，一旦排氣出現異常，例如原本都正常，頻率卻突然變多或味道改變了，都建議就醫經進一步檢查，並在檢視飲食內容後討論可行的解決辦法。

蕭敦仁提到，大腸癌分為零期、第一期至四期，雖然零期、一期的存活率非常高，可惜的是當下幾乎是沒有症狀的，一旦出現排便習慣改變，或是不規則腹痛、便秘、無緣無故貧血「通常都比較後期了」，再次呼籲不要等到有症狀才檢查。

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲當出現不規則腹痛、排便有血和黏液等症狀，小心大腸癌已悄悄找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）

蕭敦仁列出有7大症狀，恐是大腸癌已上身：

－排便習慣改變

－不規則腹痛

－經常腹脹便秘

－不明原因貧血

－大便中有血、有黏液

－體重減輕

－排便排不乾淨

蕭敦仁也補充，國健署補助50歲以上至未滿75歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，假如糞便潛血呈現陽性，需立刻照大腸鏡，「千萬不要以為『沒症狀幹嘛去做？』這是錯誤的，本來檢查就是在沒有症狀時趕緊檢查，當有問題趕快把早期病灶抓出來，不要等到有這些症狀才去做，通常比較晚了。」

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

關鍵字： 蕭敦仁醫師 放屁 排氣 大腸癌 腫瘤 健康百科 症狀 產氣 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不只怕髒！很多女生「不喜歡口愛」6真實原因　性專家全說了

常放臭屁＝大腸癌警訊？　有「2異狀」醫示警別拖了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

博愛座更名「優先席」認定可修法！衛福部7月底送行政院

熱到「小強」狂竄！北市餐廳「蟑螂出沒」暴增　半年就有187件

打新冠疫苗5分鐘後臉色蒼白！婦人過敏性休克死亡「獲賠150萬」

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

網路交友恐遇性暴力！去年逾1成通報是「見網友」被性侵

婆婆懷孕工作到生！她挺7月肚「遭酸整天吹冷氣」　名醫霸氣回9字

吃避孕藥害的！20歲女「3條血管全堵住」　醫示警「1類人」別亂吃

讀者迴響

回到最上面