常放臭屁＝大腸癌警訊？　有「2異狀」醫示警別拖了

▲醫師提醒，當出現放屁頻率增加或氣味改變，應盡速就醫檢查。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，每31分14秒就有1人被診斷罹患大腸癌，不少人因此擔心放屁比較臭、排氣次數多，罹患該癌症的風險是否也變高？對此，肝膽腸胃科醫師蕭敦仁說，排氣味道大多受飲食影響，像是蛋白質類、含硫食物吃太多，「味道就會很不好」，但若本來很正常，卻突然出現放屁次數變多或氣味改變了，務必至腸胃科做進一步檢查。

放屁與大腸癌有關嗎？蕭敦仁醫師在《健康晚點名》節目中說明，罹患大腸癌的患者因腸子裡已經長出腫瘤，顯現出的症狀自然會很多，但是否「排氣多的人一定是腸癌」其實還不一定。

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蕭敦仁進一步指出，排氣多不多常與攝取的食物有關，有些食物容易產氣，例如吃了「高腹敏」食物，其含有很多寡糖、雙糖、單糖及多元醇，吃下肚後不易被消化。他舉例，像是蘋果、水梨等水果雖然營養健康，但很容易產氣，相較之下奇異果比較不會。若要分析排氣，就必須先排除吃到上述容易產氣的食物。

若是排氣味道變差，蕭敦仁解釋，通常受蛋白質類、含硫食物吃太多所影響，屁味就會比較難聞。然而，一旦排氣出現異常，例如原本都正常，頻率卻突然變多或味道改變了，都建議就醫經進一步檢查，並在檢視飲食內容後討論可行的解決辦法。

蕭敦仁提到，大腸癌分為零期、第一期至四期，雖然零期、一期的存活率非常高，可惜的是當下幾乎是沒有症狀的，一旦出現排便習慣改變，或是不規則腹痛、便秘、無緣無故貧血「通常都比較後期了」，再次呼籲不要等到有症狀才檢查。

▲當出現不規則腹痛、排便有血和黏液等症狀，小心大腸癌已悄悄找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）

蕭敦仁列出有7大症狀，恐是大腸癌已上身：

－排便習慣改變

－不規則腹痛

－經常腹脹便秘

－不明原因貧血

－大便中有血、有黏液

－體重減輕

－排便排不乾淨

蕭敦仁也補充，國健署補助50歲以上至未滿75歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，假如糞便潛血呈現陽性，需立刻照大腸鏡，「千萬不要以為『沒症狀幹嘛去做？』這是錯誤的，本來檢查就是在沒有症狀時趕緊檢查，當有問題趕快把早期病灶抓出來，不要等到有這些症狀才去做，通常比較晚了。」