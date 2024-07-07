ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

夏天頭皮狂冒油！營養師曝「4大NG行為」：多吃4大營養素

頭皮,頭髮,頭皮屑,抓癢。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，習慣摸頭髮可能會讓頭越來越油。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期連日高溫，不少人在外都汗流浹背，連頭都明顯變油！對此，營養師指出，其實除了流汗之外，油頭可能和飲食、生活習慣有關，包括「熬夜/壓力大、常吃油炸甜食、不常洗頭/過度洗頭、習慣摸頭髮」都有可能導致頭越來越油。除了要避免不好的習慣，飲食上也建議補充維生素、鋅等營養。

好食課營養師楊哲雄指出，想要改善油頭，飲食上要補足「維生素B2、維生素B6、吃足生物素、鋅」，其中「維生素B2」參與脂肪的代謝，並促進毛囊的健康，富含食材包含豬肝、瘦肉、全穀及乾香菇；「維生素B6」可調節皮脂分泌，及促進頭髮生長，並可幫助鋅的吸收利用，使頭髮更加健康，飲食上可吃海帶茸、地瓜、雞胸肉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，「生物素」可維護頭髮及皮膚健康，且生物素參與脂肪代謝，也可幫助改善油頭問題，可以吃雞蛋、地瓜補充；「鋅」可有效控制皮脂過度分泌，有助於改善油頭情形，建議可吃牡蠣、南瓜籽、牛肉補足。

而在地雷行為上，楊哲雄強調，包括「熬夜、壓力大、常吃油炸/甜食、不常洗頭、過度洗頭、習慣摸頭髮抓頭髮」，皆可能導致賀爾蒙失衡、頭皮受到污染，而使頭皮油脂分布不均，產生更多油脂。

營養師分享油頭問題。（圖／好食課提供）

▲營養師分享改善油頭飲食。（圖／好食課提供）

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

關鍵字： 油頭 頭皮 好食課

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高溫衝冷氣房恐「陰暑」上身！醫示警「3症狀」：會流不出汗

夏天頭皮狂冒油！營養師曝「4大NG行為」：多吃4大營養素

焦慮讓人發胖！科技男1年爆肥20kg　醫示警「壓力胖」5徵兆

臉歪嘴斜竟是「貝爾氏顏面麻痺症」　醫提4症狀：恐留後遺症

長期缺牙恐致齒列不整　醫：先矯正有助植牙順利

「脂肪肝」是未爆彈！醫示警「4大迷思」：惡化成肝癌多已晚期

夏天美白喝「3飲品」！ 中醫師激推1款茶：還能延緩皮膚老化

藥癮者福音！花蓮開設藥癮戒治醫療門診　可申請費用補助

45歲以上女性50%有尿失禁　幹細胞醫療解決難啓齒困擾

「食人菌」口沫及接觸傳染！嚴重3成死亡率　醫：戴口罩常洗手

讀者迴響

回到最上面