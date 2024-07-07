夏天頭皮狂冒油！營養師曝「4大NG行為」：多吃4大營養素

▲醫師提醒，習慣摸頭髮可能會讓頭越來越油。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期連日高溫，不少人在外都汗流浹背，連頭都明顯變油！對此，營養師指出，其實除了流汗之外，油頭可能和飲食、生活習慣有關，包括「熬夜/壓力大、常吃油炸甜食、不常洗頭/過度洗頭、習慣摸頭髮」都有可能導致頭越來越油。除了要避免不好的習慣，飲食上也建議補充維生素、鋅等營養。

好食課營養師楊哲雄指出，想要改善油頭，飲食上要補足「維生素B2、維生素B6、吃足生物素、鋅」，其中「維生素B2」參與脂肪的代謝，並促進毛囊的健康，富含食材包含豬肝、瘦肉、全穀及乾香菇；「維生素B6」可調節皮脂分泌，及促進頭髮生長，並可幫助鋅的吸收利用，使頭髮更加健康，飲食上可吃海帶茸、地瓜、雞胸肉。

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另外，「生物素」可維護頭髮及皮膚健康，且生物素參與脂肪代謝，也可幫助改善油頭問題，可以吃雞蛋、地瓜補充；「鋅」可有效控制皮脂過度分泌，有助於改善油頭情形，建議可吃牡蠣、南瓜籽、牛肉補足。

而在地雷行為上，楊哲雄強調，包括「熬夜、壓力大、常吃油炸/甜食、不常洗頭、過度洗頭、習慣摸頭髮抓頭髮」，皆可能導致賀爾蒙失衡、頭皮受到污染，而使頭皮油脂分布不均，產生更多油脂。

▲營養師分享改善油頭飲食。（圖／好食課提供）