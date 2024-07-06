破解慢性腎病之謎！台大、北榮聯手找到關鍵2基因　有助新藥開發

▲台北榮總與台大醫院合作研究發現讓慢性腎病變嚴重的關鍵2大基因，由左至右為台大醫院生理所教授李宗玄、台北榮總內科部主任唐德成、台大醫院內科部腎臟科主任黃政文。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣慢性腎臟疾病人口居高不下，洗腎盛行率為全球之冠，為了改善這樣的情況，台大醫院、台北榮總合作投入研究且有重大突破，於今日（6）對外發表。團隊發現讓慢性腎病變嚴重的關鍵2大基因「TRPM8」及「DNAJB4」，而透過動物實驗證實，抑制這2種基因的蛋白質表現，就可以延緩疾病惡化。這也是全球首度發現的致病機轉，可望為腎臟病治療策略提供重要的方向，開發相關新藥。

台北榮總與台大醫院今日舉行合作研究計畫成果發表記者會，其中由台大醫學院生理所教授李宗玄、台北榮總內科部主任唐德成、台大醫院內科部腎臟科主任黃政文共同領導的合作研究，發現兩個有望成為治療慢性腎臟病的重要基因TRPM8與DNAJB4，解開慢性腎臟疾病之謎。

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唐德成表示，腎臟將身體的廢物代謝為尿液，以及平衡體內的水分及電解質，若腎臟受損超過三個月，導致其結構或功能無法完全恢復，就是慢性腎臟病；腎臟病大多與糖尿病和藥物過度使用導致腎臟發炎等相關，進而導致腎衰竭，一旦進入洗腎，死亡率風險就會顯著增加。

▲台大醫院與台北榮總團隊發現讓慢性腎病變嚴重的關鍵2大基因「TRPM8」及「DNAJB4」，相關致病機轉。（圖／記者洪巧藍翻攝）

李宗玄指出，TRPM8與DNAJB4兩個基因所產生的蛋白質，在過去研究發現對於心臟血管疾病、阿茲海默症的致病過程有一定影響，而慢性腎臟疾病和這兩個疾病發生有密切關係，進而用這2個蛋白質去展開慢性腎病研究。

李宗玄進一步說明，慢性腎臟疾病發展時，TRPM8與DNAJB4的蛋白質表現量愈高，分別會導致腎臟內皮細胞受損嚴重，嗜中性球發炎反應加劇，共同作用下讓腎臟組織發炎更厲害，促使腎臟纖維化進展，洗腎的進程變快。

另透過動物試驗顯示，把這2個基因剔除後，小鼠慢性腎臟疾病有大幅改善，李宗玄指出，將來如果有藥物可以去抑制這兩個基因蛋白表現，就可能對於慢性腎病患者有很好的治療效果。

李宗玄說明，目前抑制TRPM8的藥物有3~4種在實驗階段、DNAJB4則尚無藥物抑制活性，若能進行藥物篩選找到相關抑制劑，開發新藥，有望改善台灣慢性腎臟疾病現況，包含延緩發展，洗腎比例也可以大幅下降。

▲台北榮總與台大醫院舉行合作研究計畫成果發表記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

會中也發表另外一項由台大醫院基因醫學部醫師陳沛隆和台北榮總新陳代謝科醫師黃君睿的研究團隊，針對「葛瑞夫茲氏病」和「抗甲狀腺藥物引發顆粒性白血球缺乏症」進行的研究成果。

黃君睿指出，「葛瑞夫茲氏病」是造成甲狀腺亢進最常見的原因，為一種自體免疫疾病，希望這些對致病機轉的剖析，將協助新藥開發，在減少藥物引起的嚴重副作用的同時，更有效率地解決自體免疫的問題，替病友找出最適合的個人化醫療。

台北榮總院長陳威明致詞時表示，兩院交流合作計畫是從民國86年開始，並於96年開啟大規模研究合作，至今已17年，共發表30項重大研究成果。

台大醫院院長吳明賢致詞表示，北榮與台大是公立醫院的雙箭頭，一定要彼此合作，才能突破困境，兩院除了提供給國人世界一流的醫療服務，還需要透過好的研究才能有好的發展。雙箭頭也如同雙塔，照亮國民健康提供優質醫療，也必需提供國家重要醫療政策方向，營造一個永續經營的醫療環境，以世界級的研究，讓全世界的人民受惠。

▲台北榮總與台大醫院舉行合作研究計畫成果發表記者會，發表二項重大研究成果。（圖／記者洪巧藍攝）