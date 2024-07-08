熱爆「2情況」別刮痧　中醫：常待冷氣房小心中陰暑

▲中醫師提醒，不是每個人都適合刮痧，像是孕婦或年老者，還有陰暑也不建議。（示意圖／台中慈濟醫院公共傳播室提供）

記者張乃文／台北報導

台灣夏天濕熱，高溫之下導致不少人熱傷害。中醫師提醒，在中醫觀點中，熱傷害分成「陽暑」和「陰暑」。他指出，兩者成因不同，治療方式也不一樣，若是前者，有些人會採取刮痧的方法，但若是太過虛弱、孕婦、年老體虛者則不適合刮痧，當下有傷口、發炎等皮膚疾病，還有陰暑者也不建議。

忠孝昌盛堂中醫診所中醫師張凱傑提到，中醫觀點中的陽暑，常常是因為戶外活動受到高溫侵襲，水分補充不足導致，會有體溫升高、不出汗、呼吸急促、噁心、無力、頭暈等情況。嚴重可能有神智不清、暈倒、休克等情形出現，須緊急送醫。

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張凱傑說，中陽暑時，需先降低體溫及補充水分，有時會透過刮痧，將氣血瘀滯的地方疏通，讓熱氣排出。但他說，太過虛弱、孕婦、年老體虛者不適合刮痧，當下有傷口、發炎等皮膚疾病也不建議做為治療。

張凱傑提到，一旦是常待在辦公室者，較有可能「陰暑」，因為長久待在冷氣房、過度冰飲可能造成體溫調節不良。平時較少運動、常熬夜、睡眠不足、體質虛弱者容易出現。

張凱傑說，有頭痛、頭暈、嘔吐等類似感冒症狀，伴隨身體感覺悶熱、排汗不暢、食慾不振、噁心、腸胃不適等不適，就有可能是陰暑導致，也不建議以刮痧處理，同時留意不可飲用冰品、寒涼的青草茶，反而增加腸胃負擔，他建議，應選用熱稀粥、四神湯、冬瓜薑絲湯等，可排除體內濕氣，調理脾胃功能的湯品，幫助發汗達到預防效果。

中醫的觀點中，陰暑發生是因為患者濕熱體質遇到濕熱環境所致。張凱傑指出，尤其平時喝冰飲吃冰品、烤炸辣飲食，造成脾胃產生濕熱，遇到夏天溫濕度高的環境，就容易讓體溫調節不良。他認為，除了飲食宜清淡，更重要的是要養成時常運動的習慣，體表排汗功能正常，較可以適應環境溫差變化，口渴時，最好選擇常溫開水，代替冰水、冰塊。