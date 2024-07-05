幼兒中暑死亡率最高達8成！醫揭3處置舒緩孩子症狀

▲幼兒因體溫調節中樞尚未發育成熟，要特別注意熱傷害。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

連日高溫炎熱天氣，今明兩天還可能更熱！根據衛福部最新統計，7月短短4天已經有201人次因為熱傷害就醫。醫師指出，孩童是熱傷害高危險族群，其中0-3歲的嬰幼兒又因體溫調節中樞尚未發育成熟，稍不留意就會致命，中暑死亡率最高可達8成，提醒家長，如果孩子出現熱傷害徵兆，可以有3種方式來舒緩孩子症狀。

中央氣象署表示，未來一周高溫炎熱，普遍高溫可到33到35度，大台北及南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。氣象粉專也透露，太平洋高壓強勢增強中，而且將在今天、明天達到最強時刻，最酷熱的時候要來到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧表示，夏天悶熱導致大量流汗，若沒有適時補充水分，便容易脫水、電解質不平衡，進而影響身體器官功能；其中0-3歲的嬰幼兒又因體溫調節中樞尚未發育成熟，稍不留意就會致命，家長們務必要多加注意。

▲台北慈濟醫院兒科加護病房主任邱馨慧。（圖／醫院提供）

邱馨慧指出，熱傷害進程快速，程度由輕到重依序為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及中暑四種，症狀則從臉部發紅、口乾舌燥開始，若未適時補充水分與電解質，會演變成頭暈、反胃、尿液減少、抽筋、甚至暈厥。當孩子出現冒冷汗、手腳冰冷、意識不清及心跳加速等症狀時，即已進入熱衰竭狀態。

「熱衰竭距離中暑只有一線之隔。」邱馨慧強調，熱衰竭的特點為身體摸起來很熱，但手腳濕冷，體溫量測多低於40度；到了中暑程度時，皮膚則呈現發紅乾燙狀態，體溫多高於40度；中暑的死亡率高達3至8成，不可不慎。

針對夏日發生熱傷害該如何舒緩孩子的症狀，可以有三點處置方式：

1.轉移至陰涼透風的環境

若環境有空調、風扇可提升散熱效果，同時也要避免人群圍繞造成空氣悶熱不流通。

2.適時補充水分電解質

在孩子一直冒汗時，就必須適時補充水分與電解質，運動飲料或是含少許鹽分的冷開水是很好的選擇；但若孩子非清醒狀態，切勿將水倒入口中，否則易造成吸入性肺炎，增加症狀嚴重性。

3.物理性散熱

去除或解開孩子的衣服，使用冰枕、冰袋、退熱貼，敷貼在後頸、腋下、背脊、關節等處，幫助散熱降溫。

邱馨慧提醒，預防熱傷害，進行戶外活動時務必記得穿著輕便、淺色、透氣、寬鬆的衣服，輔以防曬乳、遮陽帽、或陽傘等防曬，並隨時補充水分，同時留意孩子的精神活力及排尿狀況；若活動力明顯減退、精神狀況疲憊或是尿量減少，家長一定要提高警覺，及時補充水分和電解質，才能夠避免憾事發生。另也補充，若症狀已經嚴重到影響孩童意識，即便體溫量測不到高溫，也必須儘早送醫，及早治療。