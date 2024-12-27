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台中男「突尿不出來」膀胱脹爆！醫揭致病因

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲男子突然尿不出來，緊急掛急診。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台中一名62歲汪先生患有攝護腺肥大合併下泌尿道症狀，雖有服藥治療但效果有限。直到最近天氣轉涼，他突然「尿不出來」，因膀胱脹滿而感到極度不適，緊急掛急診被診斷為急性尿滯留，需立即留置尿管，並盡快進行雷射攝護腺剜除手術。術後2、3天，患者已恢復順暢排尿，告別長期服藥和排尿不適的生活。

烏日林新醫院指出，男子一直以來有頻尿、夜尿的困擾，需要用力才能排尿，排尿後仍有滴漏的情況，讓他非常困擾。起初男子以為只是正常老化現象，但日前就診時，醫師發現他攝護腺肥大合併下泌尿道症狀，持續服藥治療中，直到近日天氣變冷，突然無法排尿，被診斷是急性尿滯留，須緊急手術治療。

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收治個案的烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉表示，攝護腺又稱前列腺，位於膀胱下方，環繞著尿道，正常大小約20毫升，類似栗子，其主要功能為分泌前列腺液。然而，隨著年齡的增長，攝護腺會逐漸增生「像顆橘子」，可能進一步壓迫位於中間的尿道，導致頻尿、夜尿、排尿困難和排尿無力等下泌尿道症狀。

▲台中男「突尿不出來」膀胱脹爆！　醫揭致病因。（圖／烏日林新醫院提供）

▲▼烏日林新醫院泌尿科張朋暉醫師；攝護腺超音波檢查可見肥大的攝護腺。（圖／烏日林新醫院提供）

▲台中男「突尿不出來」膀胱脹爆！　醫揭致病因。（圖／烏日林新醫院提供）

根據統計，約有50%的男性在50歲以上，以及約80%的男性在80歲以上會面臨攝護腺肥大合併下泌尿道症狀的問題。雖然大多數攝護腺肥大屬於良性疾病，但若未及時治療，嚴重者可能會引發膀胱結石、反覆泌尿道感染、腎功能受損、膀胱無力等併發症，甚至出現急性尿滯留或需要洗腎的情況。

針對良性攝護腺肥大合併下泌尿道症狀的治療，張朋暉說明，首先會初步調整患者的生活方式：適量飲水、均衡飲食、減重、避免便秘及避免刺激性食物。接著評估是否需要接受放鬆攝護腺平滑肌、減緩膀胱張力或縮小攝護腺的藥物治療。最後，若藥物療效有限且症狀嚴重影響生活，則建議進行手術治療，以有效改善攝護腺肥大所引起的症狀。

張朋暉指出，目前攝護腺的微創手術方式相當多元，包括經尿道攝護腺切除手術、雙極電刀經尿道攝護腺切除手術、雷射經尿道攝護腺切除手術等。其中，雷射攝護腺剜除術採用微創方式，透過尿道內視鏡利用雷射能量將增生的攝護腺組織從包膜中剝除。

張朋暉提醒，中年男性如果出現夜間頻尿、排尿困難或滴漏的情況，應盡早就醫檢查，與醫師討論最佳方案，以免因攝護腺問題影響生活品質。

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