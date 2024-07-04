喉嚨痛看不好！26歲女尿尿痛才知染淋病　醫：「用嘴」感染了

▲一名女性喉嚨痛，竟是感染性病。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「喉嚨痛」未必是感冒，小心可能是「性病」找上門！一名26歲女性近期老是覺得喉嚨卡卡不太舒服，且有反覆疼痛的狀況，以為是感冒，但看了醫生沒有改善，直到出現「尿尿疼痛」就醫，才發現是罹患「淋病」。醫師指出，淋病不只藉由下體的性接觸傳染，用口交的方式也有可能造成淋病，這是臨床上非常常見，卻常被民眾忽略的傳染方式。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜醫師指出，該名女性起初以為喉嚨痛是感冒，但看了耳鼻喉科卻沒改善，直到私密處也開始出現症狀，而且尿尿還會痛，就醫檢驗後，確定是淋病，才知道喉嚨是因為也遭感染，才導致長期的不適，後來該個案也承認自己有過一些危險性行為，過去也曾染過淋病，只是從沒想過喉嚨也會被感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧芳瑜說明，很多人都會忽略口交也有可能造成淋病，常有病患求診時表示有全程使用保險套，但口交時通常不會使用保險套，因而導致淋病用這樣的方式悄悄傳播，臨床上也曾發生過病患的下泌尿道沒有症狀，但喉嚨反覆疼痛，檢查之後才發現是口腔被淋病的細菌所感染造成。

此外，顧芳瑜也特別提醒，女性感染淋病通常較男性難察覺，因為女性淋病症狀不如男性明顯，男性通常會尿道流白色分泌物、排尿灼熱，女性則往往只有分泌物稍微多一點，有些人的分泌物顏色甚至不明顯，容易和一般受排卵期影響造成的「週期性分泌物」所混淆，所以更容易被忽略，因此若交往關係較為複雜，或有過危險性行為者，最好多加留意。

在治療上，顧芳瑜表示，台灣淋病目前抗藥性強，因此目前建議的治療方式是施打單一劑量的第三代頭孢子菌素搭配口服抗生素，但臨床上常常發現有病人未經診斷而去藥局自行買藥，短時間內看起來症狀有緩解，但是沒有把淋病完全去除，所以反覆的發生，而且反而可能加重抗藥性，建議民眾若有症狀，還是要尋求醫師診治，才能確保治療成效。