20歲清秀女不敢交男友　「拿筆寫4字」醫懂了

▲當事人因口臭問題求診。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者陳俊宏／綜合報導

急診兒科主治醫師黃士倫分享，一名20歲清秀女子不敢交男友，是因為「我有口臭」。他也分析口臭原因有很多，像是蛀牙、鼻過敏、喝牛奶，而不吃早餐也容易口臭。

黃士倫2日在「黑倫醫師x健康諮詢」臉書提到，記得之前還在耳鼻喉科診所時，有位20來歲小姐掛門診，長相清秀的她靦腆坐下來，「我看了看她填寫的病歷資料，發現上頭一片空白，正在納悶她到底是什麼問題時。」

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黃士倫指出，只見患者拿了筆，在桌上白紙寫下「我有口臭」4個字，才了解她因為口臭問題，連男朋友都不敢交，擔心異性朋友會嫌棄她。

▼口臭問題很困擾人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



黃士倫說，還有一位讓他印象深刻的女士，來看診時，全身散發出濃郁的香水味，她表示，「3年多前我開始出現口腔異味，連我的女兒都忍不住抱怨。於是我避開所有會產生味道的食物，像是大蒜、洋蔥、韭菜等。為了它，老公都笑我是吃到了餿水，令我相當困擾。」

黃士倫提到，的確許多患者時常因口臭問題來找醫師，但到底為什麼會口臭呢？想克服口臭問題，首先就必須了解口臭的原因是什麼，一般可以分成以下幾個因素：

►牙齒因素：

蛀牙、牙結石、牙周病、牙齦炎。

►鼻腔咽喉因素：

鼻竇炎、鼻過敏、鼻塞、萎縮性鼻炎、張口呼吸、打呼、睡眠呼吸終止症、鼻咽腺樣體肥大、口腔潰瘍、口腔念珠菌感染、扁桃腺發炎、扁桃腺結石。

►胃腸問題：

胃酸逆流、消化性潰瘍、胃消化不良。

►飲食：

大蒜、韭菜、洋蔥等含硫食物，產生大量胺基酸的高蛋白食物、牛奶及乳製品甜食、含糖飲料、咖啡等酸性飲料，甚至不吃早餐也容易口臭。

►抽菸、酗酒及嚼食檳榔。

►藥物：

阿斯匹靈、抗憂鬱劑、抗組織胺、利尿劑等，會使唾液減少，增加口腔壞菌。

►內科疾病：

糖尿病、腎臟疾病、肝臟疾病、 乾燥症、慢性阻塞性肺病等。

►感染：

包括細菌性、病毒性之上呼吸道感染、支氣管炎、肺炎。

►頭頸癌治療後：

鼻咽癌、口腔癌或是其他鼻腔咽喉癌，經過放射線治療、化學治療後，造成口水分泌減少、鼻腔鼻竇或是鼻咽腔結痂，也會造成嚴重口臭。

►中風後：

可能因為中風之後吞嚥困難， 胃管口腔照護不佳。

黃士倫表示，刷牙刷對了可減少口臭，至於早晨起床後口腔容易有異味，是因附著在舌頭上的細菌，夜間口水分泌減少而大量繁殖造成口臭；之前美國微生物醫學期刊也發表，造成胃潰瘍原凶的幽門螺旋桿菌，也可能寄居在口腔內造成口臭。

黃士倫提到，很多人問他，因口臭問題來找醫生，會不會被醫師笑啊？其實不會，不過就醫前，一定要先問自己是否做好基本功課，例如刷牙刷對了嗎？有沒有用牙線的習慣？口臭問題難以啟齒，但影響到人際關係真的很困擾，希望找到真的原因後能臭味摒除，展開新的人生。

▼正確刷牙可減少口臭。（示意圖／CFP）

