「青光眼」年輕化！醫示警「7大高風險群」：眼壓正常也可能發生

▲青光眼有年輕化趨勢，醫師提醒7類高風險族要特別留意。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代人長時間接觸3C產品，用眼過度，導致青光眼等眼部疾病問題提早發生。醫師指出，青光眼患者有半數以上是高度近視，除了眼壓過高容易誘發青光眼外，其他包括「眼睛受過外傷、高度近視及遠視者、年齡超過40歲、長期使用類固醇、糖尿病患者、患有高血壓或心血管疾病以及有家族史」等7類人都是罹患青光眼的高風險族群。

「青光眼」是一種多重原因造成視神經萎縮及視野缺損的眼部疾病，早期原發型青光眼大多沒有特別症狀，尤其是隅角開放型的病人，眼壓不會特別高，可能連眼睛脹痛感都沒有，出現視力模糊時，大部份的人會以為是眼睛疲勞而忽視。隅角閉鎖型青光眼的病人比較有眼睛脹痛感，若急性發作，會伴有劇烈的頭痛及視力模糊，甚至有些病人會有噁心、嘔吐感。

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現代醫學發現，青光眼與眼內壓有關，眼睛裡有一種透明清澈的液體叫「房水」，房水會在眼球前房的內部循環，當其排水構造出現阻礙時，眼壓就會不斷上升，進而造成視神經損傷。

現在實證醫學也發現，青光眼的病因跟眼部周圍血液循環不良及眼壓升高相關，而部分患者也可能與低血壓或心跳太慢有關，甚至連血中總膽固醇較高且高密度膽固醇脂蛋白較低的患者，也可能與青光眼有關。

在治療上，西醫以控制眼壓為主，透過眼藥水、口服藥、雷射或手術來治療，預防視力進一步惡化，但其實中醫也能輔助治療。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科主治醫師魏任宣指出，根據國內外的案例及研究報告指出，針灸可以降低眼壓，改善房水排出，針灸也有助調節眼底的微循環、改善視網膜血流量。

「青光眼」年輕化，因初期症狀不明顯，難以自我覺察，通常當察覺異狀時，其視神經已經是受損程度嚴重了，加上青光眼是不可逆的疾病，若太晚發現視神經恐難以恢復。

魏任宣提醒，西醫具備精密儀器，建議眼疾患者還是可以先至西醫眼科確診，記錄眼壓及視神經、視野狀況，若想尋求中醫輔助治療，可提供相關的數據報告，協助醫師進一步了解病情與確認治療的方向。



