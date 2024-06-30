游泳耳朵進水別用棉花棒掏！恐害發炎　醫教2招解決

▲醫師提醒，水不小心進入耳朵，不建議用手或棉花棒掏，以免發炎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／常春月刊

夏天到了就是要玩水，但是很多人玩完水之後，出現游泳耳的狀況，就得不償失了！

什麼是游泳耳？

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輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師說明，游泳耳其實就是外耳道發炎，這是一種常見的耳朵問題，尤其在夏天或者長時間接觸水的情況下更容易發生。這種狀況通常是由於水進入耳朵後，有人習慣用手或是棉花棒掏，但反而破壞耳朵組織，進而引起發炎，常見症狀包括耳朵發癢、疼痛、耳垢增多，甚至可能出現耳廓紅腫的現象，有時候還可能會有耳朵分泌出膿液的情況。

清理耳朵要注意 這樣改善耳朵浸水不適

通常游泳或洗頭洗澡後，耳道內都會滲入一些水分。胡皓淳指出，這些水分可能只會帶來耳朵的悶塞感，但如果水量較多，覺得不舒服的話，可以單腳傾頭跳動，讓耳朵處於傾斜狀態，這樣大部分的水就可以順著耳道流出；殘存的水分，可以靜待一段時間，讓身體本身的溫度和外界的空氣逐漸蒸發掉。

另外，使用吹風機以低溫低吹力的模式吹乾耳朵周圍的水分也是一個不錯的選擇，但要注意距離和溫度，避免對耳朵造成傷害。

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