體感飆44度！　營養師揭「13時間點必喝水」

▲營養師提醒，天氣熱一定要適時補充水分。（示意圖／取自123RF）

記者張乃文／台北報導

未來一周高溫炎熱，中部以北局部地區高溫上看37度以上，氣象署一周體感溫度預報顯示，今大台北體感溫度上看44度。營養師提醒，天氣炎熱一定要記得補充水分，有13個重要時間點建議要喝。像是剛睡醒、流汗時、運動前中後，另外，下午疲勞及參與重要活動前，也不能忘記。

台灣夏天濕熱，營養師程涵宇提醒，要適時喝水。她提供13個時間點建議要喝，包括剛睡醒，當身體經歷長時間禁食，起床就是補充水分的好時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

程涵宇說，肚子餓或是吃飯前、想減肥也都可以多喝水，幫助新陳代謝、產生飽足感。她指出，流汗時也要補充水分，任何會出汗的事情，都會導致身體流失水分，包括運動，當肌肉變暖，深體會出汗散發熱量，就需要使用大量的水降溫。

程涵宇說，也就是運動前中後都要喝到足夠的水分。她提醒，生病時補水也是盡快恢復的關鍵，出現腹瀉、嘔吐和發燒時，會有極度失水的現象。另外，現在有許多人出國玩，機艙的空氣濕度僅有20%或以下，因此建議在搭機時可適時補充水。

按摩前後、經期前中，程涵宇建議可喝大量的水緩解不適。有時上班至下午時段，感覺疲憊，或是出現頭痛，她認為可透過喝水增加活力、且偏頭痛的首要原因之一包含脫水，而大腦幾乎4分之3都含有液體，若水分含量下降得太低，器官中的血管就會收縮。研究發現，會影響協調性、短期記憶、專注力和耐力。所以像是在重要活動前，若常常感到疲倦和混亂，喝水就可以幫助腦袋更清晰。