生活、飲食、運動三管齊下！中醫加碼孩子轉大人妙方：補充古法滴雞精

▲關心孩子身高發育問題的家長，請鎖定《ETtoday雲端保健室》，來賓中醫師和營養師聯手提供了相當多能幫助孩子成長的方法。（圖／翻攝自影片，下同）



生活中心／綜合報導

孩子成長期會遇到各種問題，其中身高是大多數父母十分關心的議題，許多家長想方設法從生活、飲食、運動、營養補給品等方面多管齊下，希望孩子可以「高人一等」；專門為民眾解決健康方面各式疑難雜症的《ETtoday雲端保健室》，特別邀請到中醫師鄧雲立、營養師劉怡里以及有三個小孩的布丁姐姐陳櫻文，三位來賓一起來討論關於孩子「轉大人」的秘訣，節目中不僅有專業營養師和醫師給出的飲食、睡眠、運動等方法，甚至還大方分享營養補給品，希望助益孩子成長。

跟不少爸媽一樣擔心小孩發育狀況的布丁姐姐陳櫻文分享，三個小孩分別是4、9、13歲，其中老大的身高在同儕中靠後、老二則是前段班，造成身高成長有差異，她認為原因可能是老大的睡眠時間太少，喝牛奶的分量也不像老二那麼多；對此營養師劉怡里表示，決定身高的因素遺傳佔比約7成、約3至4成可依靠後天飲食、睡眠、運動等努力調整。以飲食為例，根據最新研究顯示，若小孩過重，體內的脂肪細胞會促使雌激素分泌過多、容易導致性早熟，進而影響孩子，而一杯350c.c.的含糖飲料則會讓孩子的成長激素停止分泌2小時，因此家長需要留意孩子吃進肚子裡的食物種類和分量，像是若擔心水果太甜，劉怡里建議選芭樂、草莓、蘋果、柑橘、水梨等GI值較低的水果；現正當季的芒果、荔枝等甜度較高的水果，則建議在飯後兩小時搭配茶葉蛋、地瓜等，做為孩子的點心餐。

布丁姐姐聽了心有戚戚焉，她苦惱表示老大成長期正好碰上新冠疫情，居家要一次照顧三個孩子、掌握上課進度等，讓她沒空下廚改訂外送，因此孩子常吃速食，也因為宅在家運動量變少，導致10至13歲抽高黃金期身高落後其他人；不過中醫師鄧雲立表示無需擔心，因為「24歲前都還來得及！」孩子成長分成三個時期，一是8至9歲基礎打底期；第二為10至19歲的黃金衝刺期、20歲後為穩定維持期，可以在這些時期加強孩子成長所需的各方面條件。

例如孩子該怎麼吃才夠營養、有助成長又不發胖呢？劉怡里表示可依照「三餐兩點」原則，一天三餐加上二份點心為孩子準備健康的新鮮食物，尤其是對於發育相當重要的蛋白質，一定要攝取足量，蛋、雞、魚、牛肉等都是優質蛋白質，但要避免以油炸過度烹調，份量則是一餐約一碗。也要從飲食中吃進鎂、磷、鋅等微量礦物質，綠色蔬菜則有維生素K能幫助骨骼成長，試著將蔬菜包進肉排、水餃中，或是與鳳梨、香蕉、蘋果等甜甜的水果打成果汁，都能提高孩子吃菜的意願。另外，還需要適度補充能幫助鈣質吸收的維生素D，充足曬太陽也能協助轉換維生素D、幫助成長。

台語歌謠中唱到小孩「一暝大一吋」雖然有些誇大，但睡眠對於孩子的成長發育的確非常重要，鄧雲立中醫師說明，生長激素分泌最高的時段為晚上11點至凌晨1點，因此盡量10點就寢、能在11點進入熟睡狀態，不只幫助成長還能提升記憶力跟專注力。運動也有助益，鄧雲立中醫師推薦孩子，可以每天做由台灣第一位女中醫莊淑旂博士歸納整理的伸展操，只需要一條毛巾就能完成；再搭配按摩耳朵穴道刺激臟腑蠕動，以及晨起散步，莊淑旂博士強調走路要夾緊雙臂，前三後四比例擺動並保持一直線，能夠刺激腿部內側膽經與腎經，促進吸收與生長發育。

針對想要幫孩子成長衝刺的家長，鄧雲立中醫師再推薦「莊廣和堂轉大人萃滴精」，成分含有刺五加、丹蔘、蓮子、紅棗、茯苓、狗尾草、山藥、西洋蔘、桂枝、枸杞、當歸、川芎、陳皮、甘草等多種本草配方，再搭配祖傳獨家秘方米精紅棗露，以古法煉製出滴雞精；鄧雲立表示「莊廣和堂轉大人萃滴精」喝起來香甜可口，滴雞精又富含蛋白質，是非常好的營養補給品，沒有難聞的中藥味、也沒有雞精的腥味，不怕孩子不喝，最特別的是，依據男女成長所需不同，各自調配最適合的成長配方提供不同營養。

鄧雲立中醫師補充「莊廣和堂轉大人萃滴精」的食用分量，10歲前的打底期一週5包，黃金衝刺成長期每天喝一包，20至24歲維持期同樣一週5包；需要注意的是，一年之中代謝旺盛、發育較快的時期是夏季，因此鄧雲立中醫師表示，6至9月可以特別加強一天喝2包，而且空腹喝吸收效果更好；也可以將萃滴精加入粥中、煮成湯麵、蒸蛋等，透過變化讓孩子更願意吃。

劉怡里營養師加碼補充家長能注意的小撇步，比如飲食最重要的是吃夠蛋白質，雖然早上吸收更佳，但要注意分量仍建議平均分配在三餐中，還要有澱粉、蔬菜營養才均衡，若是孩子過重，飲食順序可調整成蔬菜先吃，再吃蛋白質、澱粉最後，澱粉也可加入五穀米、糙米等，點心食材選擇豆花、薏仁、紅綠豆等。運動則推薦跳繩、打球、游泳；她更提醒家長要有正確觀念，每個孩子成長都有自己的步調，切勿心急給予孩子太大壓力，讓孩子快樂長大才是最重要的事。

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