台灣領先日韓！可望明年提早達成消除C肝　3類風險族群快篩檢

▲台灣可望在明年達到C肝根除目標。（示意圖／達志示意圖）

記者張乃文／台北報導

「全球消除肝炎聯盟」今年底將來台參加國際肝病研討會，而台灣領先日韓，可望在明年提早達到世界衛生組織為全球設定的2030年C肝根除目標。不過，醫師提醒，全台仍有約4萬名C肝感染者不自知，其中糖尿病、腎臟病與高血脂患者是屬於C肝感染中度風險的族群，應盡快被診斷並加以治療。

肝病可謂國病。衛生福利部BC肝辦公室臨床醫療組召集人、林口長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師簡榮南指出，「一腎三高（血糖、血脂、血壓）」是C肝中度風險族群，台灣在2018年發佈國家消除C肝政策白皮書，宣誓在2025年要根除C肝，台灣執行C肝篩檢與治療超前領先日、韓等國，累計至今，全台C肝口服抗病毒藥物治療人數已突破16萬5千人，預估明年底可治癒18萬人。

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簡榮南說，若以地區來分，濁水溪以南的C肝高盛行縣市有卓越的防治成果，濁水溪以北的縣市則有待急起直追，如雙北、基隆與桃竹苗，目前以人口數最多的新北市防治行動最為積極。

簡榮南提醒，糖尿病、腎臟病與高血脂患者的C肝盛行率較高，約6%至8%，為一般民眾的2倍。他說，這些患者若不治療C肝，不只有肝硬化、肝癌的風險，原本的疾病更會加速惡化，因此前述3類病人應全面篩檢、積極治療。

簡榮南補充，以感染C肝的糖尿病患為例，若將C肝治癒，可大幅改善糖尿病的控制，「少數病人原本需要施打胰島素，治癒後可改為口服降血糖藥物；血糖控制的重要指標『糖化血色素』則平均可下降1至2%；少數原本服用口服降血糖藥物的病人，也有機會停藥。」

簡榮南表示，肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病並無明顯症狀，導致容易忽略追蹤與治療，常常發現不適時，可能已進展為肝硬化或肝癌，提醒民眾應早篩、早發現、早治療，減少對肝臟及健康的危害； 45至79歲民眾可主動接受政府提供終身一次免費BC肝篩檢。