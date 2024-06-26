醫師公會稱診所無障礙「窒礙難行」　身障盟：當初他們說可行

▲醫師公會認為診所設置無障礙設施窒礙難行，身障盟回應，法規僅針對新設診所。（示意圖／身心障礙聯盟提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部長邱泰源擔任立委時帶頭反對《醫療機構設置條例》，日前一席「互相體諒」言論更受到外界批評。醫師公會全聯會今（26）日發聲明表示，法案立意良善，但強制規定「有窒礙難行之處」。身障盟回應，2022年協商時就已降低標準，當初參與討論的醫師代表也表示可行，且法規僅針對新設診所，「不曉得窒礙難行在哪？」

針對身障團體長期呼籲的《身障權法》、《醫療機構設置條例》修法，邱泰源日前受訪表達對於修法持保留態度，更提到有些診所改善環境有困難，要彼此「互相體諒」。醫師公會全聯會今聲明表示，強制規定新設診所通路、廁所、櫃台及服務台等規範，實有窒礙難行之處，「恐對未來基層診所生存造成重大負面影響」，衛福部了解醫界困境後，推出相關政策，全聯會會全力配合宣導。

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對此，身障盟秘書長洪心平表示，法規僅針對新診所，不影響現存診所，用意在於設計階段就先規劃相關設施，會比已經完成的再打掉重做更便利且便宜。她說，或許很多醫師想到無障礙會感到害怕，擔憂診所做不到，但2022年協商時就已降低標準。

洪心平指出，當時討論方向是診所不需要依地區醫院的無障礙規範進行，只要動線規劃可讓輪椅進入、看診有隱私空間，還有廁所是坐式馬桶且設扶手即可，已考量到不同層級醫療院所有不同規格，以方便執行。

洪心平補充，在看診隱私方面，疫情時就可看到許多情況是無法進入診所，由醫師到門口看診，但進行檢查時，對患者本身是較沒有隱私的。她說，法條在2022年協商時，醫師代表有一起討論，當時就有共識，也是他們說可行的「不曉得他們覺得窒礙難行在哪？」