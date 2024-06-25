傳產老闆腹痛竟是肝癌末期　醫師6招幫續命

▲肝癌過去常被稱為國病，但隨著醫療技術日新月異，醫師認為只要配合治療，就有機會延長生命。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名72歲傳產業張姓老闆早年飲酒應酬拼業績，結果腹痛就醫查出罹患肝癌，手術切除後雖恢復健康；但多年前肝癌復發，腫瘤靠近心臟位置，只能以拴塞、放療及標靶藥物治療奏效，未料日前三度復發，評估後改採燒灼、免疫療法控制病情，出院後順利維持生活品質。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師林賢平指出，根據統計，惡性腫瘤(癌症)始終高居我國十大死因首位，而在惡性腫瘤中，肝癌則一直名列在前五名之中，因此過去常被稱為國病，然而隨著醫療科技進步，目前醫界對晚期癌症都不再完全悲觀，而是以對付慢性疾病的態度與之長期抗戰，幫助患者燃起求生意志，接受積極治療。

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▲亞大附醫肝膽腸胃科主治醫師林賢平指出，根據統計，惡性腫瘤(癌症)始終高居我國十大死因首位，其中肝癌名列在前五名之中。（圖／亞大醫院提供）



林賢平表示，以張老闆為例，他十多年前其實就因酗酒產生肝硬化，但他始終不以為意，直到出現開始容易疲倦、無力感，甚至厭食暴瘦五、六公斤，他才警覺健康亮紅燈，最後因腹痛難耐成為壓垮他的最後一根稻草，接受腹部超音波檢查，意外發現竟有一顆約8公分大的肝惡性腫瘤，旋即安排肝腫瘤切除手術，術後病患恢復良好也接受定期追蹤。

林賢平指出，病患在門診追蹤時，發現肝癌復發，並已侵犯到了下腔靜脈靠近心臟位置，由於已經屬於肝癌晚期無法開刀治療，於是建議三管齊下，先採用「經肝動脈血管栓塞化學療法」(TACE)方式治療肝內腫瘤，再加上「放射療法」(R/T)治療血管內的腫瘤，最後再用標靶藥物(Target Therapy)抑制癌細胞生長，經過長達一年的時間，腫瘤獲得控制，不再長大或擴散。

但難關接踵而來，病患今年初定期超音波追蹤時，醫療團隊又發現了一顆1公分大的新生肝內小腫瘤，經電腦斷層確認是復發的肝癌後，決定使用經皮穿肝的「射頻燒灼術(RFA)」消除這顆腫瘤，幾個月後又在定期追蹤時發現三顆復發的肝癌腫瘤，此時病人排除手術治療，同意再度接受「經肝動脈血管栓塞化學療法」治療復發的腫瘤，並接受全身性「免疫藥物」的治療，目前身體健康狀況穩定，生活起居都沒有受到影響，甚至還能跟家人一起外出旅遊，強調「信任醫療團隊，只要活著就有希望」。