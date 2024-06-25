熱昏了！有沒有中暑「手臂捏一下」秒知　　醫曝冒3警訊快求救

▲天氣熱到昏頭快中暑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台連日飆高溫熱到爆，讓人只想待在冷氣房裡，但當室內外溫差大，時常感到頭暈腦脹，不確定自己「是不是中暑了」？建功馬光中醫診所院長廖述賢表示，一旦懷疑有中暑疑慮，可以透過手臂抓痧「手捏肱橈肌」幫助確認，當已嚴重中暑，肱橈肌的肌腹會迅速變硬且拱起4～5秒才慢慢消散，若未中暑者僅會單純痛一下。

該如何簡易判斷是否中暑？中醫師廖述賢教學，先將單手自然平放在桌上，再用另隻手的拇指和食指迅速捏起肱橈肌的肌腹處後，觀察前方手腕是否會不自主地翹一下。如果已經中暑，會發現肱橈肌的肌腹迅速變硬且拱起，嚴重中暑者會持續4～5秒才慢慢消散；較輕微中暑者，約1～2秒就消失不見；未中暑者則僅會單純痛一下。

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▼捏起小手臂的肱橈肌肌腹，已經中暑者會發現此處變硬且拱起。（圖／馬光中醫診所提供，下同）

如果因為天氣炎熱導致汗流不止的「陽暑」，廖述賢分享可抓捏以下3部位緩解：

•小手臂突起的肱橈肌：屬於手陽明大腸經，能幫助活絡氣血。

•肩膀突起的上斜方肌：屬於足太陽膀胱經，能幫助活絡氣血，同時也能改善肩頸痠痛。

•腰間肉的腹外斜肌：屬於足少陽膽經，是散去體熱的首選經絡。

廖述賢說，若是經常進出冷氣房，因室內溫差過大導致的「陰暑」，則可抓捏以下1部位緩解：

•腋窩前面的胸大肌：屬於手太陰肺經，幫助改善中暑狀況。

廖述賢指出，不論中醫或西醫理論的中暑，都是水喝太少，熱悶在裡面，無法消散出去。而中醫的陽經（太陽、陽明、少陽）就是熱氣、陽氣的主要通道，因此體內熱氣變多，就會提高陽經的熱氣儲存，使體溫漸漸升高，導致陽經的肌肉容易抽筋，甚至熱痙攣（膀胱經終點的皺眉、眼睛翻白往上吊；陽明經的嘴唇發紺、牙關緊閉；少陽經的身體僵直）。

廖述賢接著說，因此在一開始肌肉還未抽筋、但已經出問題時，施加外力抓痧測試，很容易看到中暑初期，即可趕快抓痧救治、防微杜漸，「中醫就是如此貼近生活，而且簡便效廉」。

▲一旦體溫高過40°C ，或已達昏迷、癲癇的熱中暑階段，要立刻就醫。（示意圖／路透）

廖述賢說明，以中醫經絡與全息理論合理化解讀，「肱橈肌」為手陽明大腸經經過的手肘部位，若以一個右上肢代表從頭到腳的全息理論，手肘等同身體中間的腹部，所以中暑時腹部會腹脹悶瀉，進而擴展為頭重、頭痛，倦怠乏力等全身症狀。

廖述賢說，雖然「上斜方肌」抓痧也有相似的突起，但是不明顯，因此建議用來救治而非檢測，因為上斜方肌是足太陽膀胱經，膀胱經代表風邪表證，例如中暑導致的肩頸僵硬、呼吸不暢、食慾減少等症狀。而若一開頭就說要用腹部膽經的「腹外斜肌」或胸部的「胸大肌」來檢測是否中暑，應會被對方誤認是性騷擾。

廖述賢說明，抓痧具有強心陽、滋腎水、健脾胃之效，因此可以達到消熱解暑、提神醒腦、消除痠痛等。以中醫原理來說，先「強心」，當心臟有力氣了，才能推動腎水滋潤，恢復脾胃運化功能，幫助緩解中暑症狀。

不過，廖述賢也提醒，抓痧雖然相當方便，但跟刮痧一樣有禁忌，如懷孕期間、生理期間都不宜抓痧。但若真的有中暑之感，仍建議尋求專業中醫師望聞問切、對症下藥，才能收到最佳療效。倘若體溫高過40°C ，或已達昏迷、癲癇的熱中暑階段，即須立刻急救處理。