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胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲醫師提醒，胰臟癌出現症狀時，大多已經是中晚期。（示意圖／Pixabay）

記者張乃文／台北報導

衛福部公布十大死因，癌症連42年居首位，醫師提到，癌症死因排序第7的胰臟癌，除了比率上升中，也有年輕化的趨勢，研究發現，小於55歲的年輕胰臟癌患者上升情況，相較於年長者更快。他提醒3大症狀要留意，包括糖尿病、腹脹、體重下降等；高風險則包括家族史、抽菸、喝酒、肥胖等。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏提到，全世界的胰臟癌在上升且年輕化中，有研究發現，小於55歲的患者，上升趨勢比年長者更快速，年輕胰臟癌患者占比已達約10%至15%。他說，美國胰臟癌死亡率已是第3名，台灣目前死亡率排名第7，美國預計2030年會上升至第2名。

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林相宏引述台北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘說法，胰臟癌罹患人數看似不高，但死亡率超過8成，主因是發現太晚。他分析，以自身的臨床經驗來看，「有症狀大多已經中晚期」，還沒有症狀時，卻出現「血糖開始上升」，糖尿病的徵兆就要留意，因為通常在胰臟癌診斷的前三年，血糖就會有上升的情況。

林相宏提醒，出現血糖上升、腹脹及體重下降時一定要留意；另外，家族史、抽菸、喝酒、糖尿病和肥胖者都是高風險族群，建議定期接受檢查。

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關鍵字： 血糖 糖尿病 胰臟癌 林相宏

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