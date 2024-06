轟取消博愛座是胡鬧！醫喊「生活在台灣誰不累」：遇到老人就得讓

▲近日博愛座爭議頻傳,醫師沈政男批「取消博愛座」是胡鬧。(圖/資料照)

文/沈政男醫師

很累,就可以坐博愛座?

試問,生活在台灣這樣的地方,有誰不累?

[廣告]請繼續往下閱讀...

學生有升學壓力,年輕人有房貸壓力,中年人有長照壓力,而老年人,打拚一生卻只換來一句「倚來賣老」罵名,真的是身累又心累。

附圖是日本的公車博愛座,你可以看到台灣的標誌明顯是模仿他們,人家畫得很清楚,就是老弱婦孺優先。什麼叫「弱」?很累、拉肚子,算不算?當然不是啊,你看那圖案,就是要拄枴杖,也就是身心障礙,而不是你說累就可以坐。

▼日本公車的博愛座。(圖/沈政男醫師授權提供)

這事情本來很清楚,但台北捷運公司在那邊跟著亂,說什麼不是只有老弱婦孺,有需要都可以坐博愛座!於是年輕人就以為,我很累,有需要,就大剌剌坐下來了。

事實上,關鍵在於優先順序!你很累,有需要坐,但如果遇到老人家,就得讓座,因為他的需要超過你。你說,老人家看起來很強壯,不必坐!錯了!他年紀到了,而且自己覺得有需要坐,整體來說就是比自覺有需要的年輕人更優先。

現在,官方一看新聞鬧大,又在那邊想要攙一腳,跟著起鬨,說要擴大博愛座適用範圍了,實在是搞不清楚狀況。

這不是適用範圍的問題啦,而是優先順序!原本有一、二、三、四個優先順序,你要加成十個也可以,問題是當順序九遇到順序二,還是應該讓座。其實,該討論的是,老弱婦孺,何者優先?當老人家遇到懷孕婦人,誰的順序排在前面?

巴黎地鐵就規定很詳細,列出九個優先順序,順序在後頭要讓給優先者。

1.War and military disabled(戰爭與軍事失能)

2.Blind civilians(失明公民)

3.Disabled workers(失能工作者)

4.Disabled civilians who have trouble standing(失能公民且無法站立)

5.Pregnant women(懷孕婦女)

6.Persons with children under age 4(帶著四歲以下小孩的人)

7.Disabled civilians who do not have trouble standing(失能公民且站立沒有困難)

8.Persons with a card stipulating that they have trouble standing(帶有卡片註記他們站立有困難的人)

9.Seniors aged 75 and over(七十五歲以上老年人)

這樣一來,是不是很清楚?有爭議的時候,拿出來看一下,該讓座的就讓座,不然,注意了,在有些國家,你不讓座,是要罰錢的!

只有台灣,實在是,該怎麼說呢,竟然好多人起鬨說要取消博愛座。

看了幾段最近因為博愛座而起的衝突影片發現,總是有人在旁邊搧風點火,什麼「博愛座不是老人座啦!年輕人有需要也可以坐啦!」於是坐在博愛座聽耳機、滑手機的年輕人,當然就繼續坐著,不願讓座了。

事實上博愛座就是優先留給老弱婦孺,年輕人看到老人家就應該站起來讓座,除非你是身心障礙身分。

日本的優先席,最早叫什麼?銀髮座,silver seat,後來才改成老弱婦孺優先席。在超高齡社會,博愛座大部分時候就是老人座,除非老人家說自己不必坐,年輕人才可以坐,這是很簡單的道理,台灣的法律也是這樣規定,根本不必修法,在那邊跟著起鬨胡鬧。

▲近日有長者指著身體不適坐在博愛座的年輕男狂罵。(圖/翻攝網路)

如果很累、拉肚子,就可以坐博愛座,全車廂一半以上的人都會過來跟你搶了,是不是?「我被上級霸凌啊!我有痔瘡呢!讓座吧!」一個小議題,就可以處理得這麼混亂,你說台灣社會,還能處理什麼重要議題?就是起鬨與胡鬧啊。

有人說,日本的老人家都不要求年輕人讓座!那只是一部分人啦,在日本,絕大部分年輕人,甚至老年人,都會讓座給更老的人。他們的公車前面幾排都是優先席,從後頭望過去,座位上頭就是灰白與雪白的頭髮。台灣的老化速度,很快就會追上日本,大家也很快就會理解,博愛座就是老人座,這是很簡單的道理。

說什麼世代正義,「我同樣買票,為什麼要讓座?」試問,有多少老人家繳了一輩子的稅,老了以後因為行動不便,或者看不懂標示,根本沒辦法坐捷運?怎麼會說,為了一個博愛座問題,就在那邊謾罵老人家?

真的,下次再不讓座,就罰那些年輕人到長照機構出公差好了。

本文經授權轉自:沈政男醫師