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電子煙偷加「依託咪酯」害成癮！　醫曝恐怖症狀：走路像殭屍

家長申訴孩子吸食電子菸，董氏基金會籲納管制！（圖／達志／示意圖）

▲近期非法添加「依託咪酯」的電子煙濫用嚴重。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

非法添加「依託咪酯」電子煙濫用問題嚴重！醫師指出，近期在急診和成癮科的門診中，陸續出現疑似因使用含依託咪酯電子煙中毒或成癮而求診的個案，多名個案出現精神恍惚、情緒易怒、行為紊亂、語無倫次等症狀，使用者甚至會像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立，呼籲政府相關單位應積極評估依託咪酯的濫用危害性。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師何逸群說明，「依託咪酯」是一種超短效「靜脈麻醉藥物」，原本應用在手術麻醉過程中使用，須由專業醫師控制劑量，以協助達到鎮靜、麻醉的效果，但卻有不肖業者卻將其添加到電子煙油中，在夜店或社群媒體上向年輕族群兜售，宣稱為其客製化調製配方，使民眾掉以輕心。

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何逸群說，使用這類含有「依託咪酯」的電子煙，除了成癮的可能外，更可能出現嚴重戒斷、身心症狀，依託咪酯作用於中樞神經，大量使用會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立，另一方面，依託咪酯會抑制呼吸中樞，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀。

此外，「依託咪酯」具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素的合成。若腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀；更嚴重者，甚至會出現腎上腺危象，出現低血壓、休克、低血糖而危及生命。

長期濫用「依託咪酯」可能對腦部及內分泌系統造成損害。何逸群呼籲，政府相關單位應積極評估「依託咪酯」的濫用危害性，參考其他國家做法，儘速加強管制，同時加強查緝非法添加依託咪酯的電子煙及其原料來源，並取締製造與販售的業者。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！
 

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關鍵字： 電子煙 依託咪酯 抽菸 吸菸

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