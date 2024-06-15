身上有斑點不一定是胎記！醫解析「咖啡牛奶斑」：恐害發展遲緩

▲醫師提醒，小孩身上有咖啡牛奶斑，要盡快就醫檢查。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名小四學生樂樂在學校體檢的時候，醫師發現身上有1公分大的「咖啡牛奶斑」，媽媽嚇得緊急帶她回診，醫師檢查確定是「神經纖維瘤」的表現，雖說該症狀是良性，但是可能會造成發展遲緩、骨頭病變以及外觀上的異常。

台北市立聯合醫院小兒科主任簡穎瑄指出，神經纖維瘤主要分成兩型，第一型比較常見，第二型雖然比較少見，若是有聽神經瘤的話，造成聽力損傷，是不可逆的，發生率在台灣約為1/3000，並不算是罕見疾病，除了皮膚上的表現以外，沿著神經叢在腦部、身上、四肢都可能會有神經纖維瘤。

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簡穎瑄進一步說明，雖然神經纖維瘤本身算是良性的，但是可能會造成發展遲緩、骨頭病變、以及外觀上的異常等等，而樂樂的咖啡牛奶斑是神經纖維瘤的表現，需要規則到醫院檢查，但目前還沒有造成神經學的症狀，治療上除了開刀治療以外，已有對第一型的特定基因病變的治療藥物，已經在準備台灣的健保藥物申請。

簡穎瑄提醒，如果有懷疑是咖啡牛奶斑，建議請到小兒神經科醫師門診接受檢查及治療，診斷依據包括以下8點。

1.皮膚有六個或以上的牛奶斑。

2. 孩童期，大於0.5公分/成人期，大於1.5公分。

3. 表皮或皮下有兩個或以上豆子般的神經纖維瘤或一個叢狀神經纖維瘤。

4. 腋下或鼠蹊部有雀斑狀的小色素斑。

5. 視神經有神經膠質細胞瘤。

6. 眼睛上有兩個或以上的虹膜色素缺陷瘤。

7. 特定的骨骼病變，如蝶骨缺陷和骨皮質薄化與脊椎側彎。

8. 一等親是符合以上診斷準則的第一型多發性神經纖維瘤症患者。