流感H3N2「複製力、毒性」更強！長庚跨國研究：會導致嚴重併發症

▲長庚醫院今發表最新研究，發現H3N2流感病毒有強大的複製能力和毒性。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

流感病毒經常變異，導致大流行或併發重症及高死亡率，全球科學家紛紛投入研究。長庚醫院今發表最新研究，研究團隊發現H3N2流感病毒出現基因片段重組，有強大的複製能力和毒性，會導致嚴重併發症。

該研究由長庚紀念醫院、長庚大學與美國約翰霍普金斯大學展開的流感病毒研究國際合作，整個研究長達10年，研究團隊從411個感染H3N2的病人取得病毒，以全基因定序加上人工智慧技術，發現H3N2流感病毒出現基因片段重組現象，此病毒具有強大的複製能力和毒性，可能導致病人發生嚴重併發症。

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基隆長庚醫院急診醫學部、長庚大學智慧運算學院陳冠甫醫師指出，每到秋冬季節，急診室湧進許多病毒肆虐導致的呼吸道感染疾病患者，而流感病毒引起的嚴重併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎等更是常見，且多發生在兒童、老人、或有糖尿病、心血管疾病、免疫不全的患者。

陳冠甫說明，流感病毒基因組包括8個片段，流感病毒很脆弱，所以一直會突變產生變異株，讓人體的免疫細胞無法辨識，才有機會捲土重來造成流行，但是並非所有的變異病毒都會造成大流行或導致嚴重的併發症。

為預防和控制流感疫情，長庚紀念醫院、長庚大學和美國約翰霍普金斯大學自2014年展開跨國大型合作，涵蓋台灣、美國首府附近多家醫院取得病毒樣本，對病患採用一致標準的世代研究收案標準。

研究團隊從樣本庫中收集當時的411個病毒樣本，進行全基因定序加上演化樹分析，結果發現這一時期的病毒有明顯基因片段重組現象，人類對這樣的病毒幾無抵抗力，進一步將重組病毒放在人類鼻上皮細胞做培養，結果顯示H3N2病毒具有極強的複製能力。

陳冠甫指出，以往的流感病毒基因研究，常無法解決干擾因子，而無法推論是由於病毒變異，還是病人本身疾病因素而導致重症，這項研究結合進階人工智慧技術的應用，排除了常見的干擾因素，模擬出相似病人感染不同病毒的結果，做出令人信服的因果推論，確認了基因重組病毒與和嚴重併發症之間的直接關聯，這項研究成果已發表在2024年5月的國際頂尖期刊「刺胳針-微生物（Lancet-microbe）」。

