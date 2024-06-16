心衰竭死亡率50%！台灣人「吃火鍋2動作」小心　醫認了：我也喜歡

▲吃火鍋喝湯、愛沾醬都會增加心臟負擔。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

心臟有如身體的馬達，推動血液到全身再回流心臟。心臟內科醫師陳冠任指出，心臟功能退化恐致心臟衰竭，就像「心臟癌症」，統計上其5年死亡率高達50%，比例超越多種癌症。心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，面對該疾病，除了水分、鹽分要限制外，台灣人吃火鍋愛喝湯、必沾沙茶醬，成為天冷後心衰竭患者暴增的主因 。

什麼是心臟衰竭？新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任近日在《健康晚點名》節目中說明，心衰竭很廣泛，任何會導致心臟功能退化的狀況，如嚴重的心律不整、心肌梗塞等都可能引發心衰竭，它比較像是結果。

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提到心臟衰竭的3大症狀，陳冠任解釋，包括喘：靜態時易喘氣、呼吸困難。但是和自己過去做比較，例如以前能爬2、3層樓梯，現在爬1層就得休息很久，有明顯變喘的差異；再者則是腫：下肢水腫、肺水腫、尿量減少，最明顯的是兩隻腳嚴重水腫；最後是累：易疲累、活動力降低，不過也是最難區分的。一旦3症狀同時發生，即建議就醫檢查心臟。

▲心臟衰竭會出現「喘、腫、累」的症狀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳冠任表示，「心臟衰竭」就像心臟癌症，統計上5年死亡率為50%，直呼「比例是很可怕的」，死亡率超越卵巢癌、子宮頸癌、攝護腺癌和女性乳癌。因此別認為心衰竭去治療一下、沒症狀就不理會，實際上長期風險頗高。

然而，心臟衰竭是可以逆轉的，陳冠任分享，心衰竭患者要注意水分與鹽分限制，心臟已經沒有力氣負荷，一下子攝取過多會導致肺積水、無法呼吸；此外，愛吃重口味、較重鹹食物者，容易把水分帶入體內，使心臟負荷過大。





▲沙茶醬雖然美味，但口味太重了。（示意圖／ETtoday資料照）

陳冠任接著分享，曾遇過一名阿姨覺得喘而求診，一檢查發現有肺積水，原因出自於她吃火鍋時除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。沙茶醬的魅力連醫師也忍不住直呼，「這是台灣之光，我自己也喜歡吃」，但口味實在太重了。而這也說明，為何天冷過後，門診中心衰竭的患者就會暴增，就是吃鍋愛喝湯、沾醬料，導致半夜喘起來掛急診。

要靠吃預防心臟衰竭，陳冠任推薦食用十字花科蔬菜，如花椰菜、白菜，研究顯示，其能防止發炎指數增加、預防血管栓塞；另外，包括紫洋蔥、茄子及藍莓等紫色食物則含有紫植素，研究證實對心血管有益；而木耳也是不錯的選擇。除了蔬果外，蛋白質（白肉優先）及高纖維澱粉類（燕麥片、糙米飯）較不易引起血糖問題，只要從飲食上調整就能讓心臟獲得更好保護。