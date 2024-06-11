糖尿病患「一半是65歲以上」　醫：4情況要適度放鬆血糖目標

▲醫師認為，高齡糖尿病患者更應訂製個人化目標。（示意圖／取自pixabay）

記者張乃文／台北報導

國人罹患糖尿病的人口中，一半為65歲以上，另外有4分之1超過75歲。糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，高齡糖尿病患應根據預期壽命、共病等情況，訂製個人化的治療目標，「當年紀愈大，預期壽命愈短、併發症愈多，整體身體情況愈差時，反而要更適度放鬆血糖目標」。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，統計顯示國人罹患糖尿病的人口中，有一半在65歲以上、1/4超過75歲。他提醒，高齡糖友要注意多重用藥、老年症候群、肌少症以及衰弱等特殊狀況。如：高齡糖友若有併發症，視力不佳、看不清楚，或是神經感覺不好、對空間感知度不佳，肌肉沒力，很容易跌倒骨折。

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面對高齡糖友，更重要的是個人化的疾病管理目標。李弘元解釋，病患的血糖管理標準與治療目標，應該依據其糖尿病罹病時間、預期壽命、低血糖風險、共病與併發症狀況、整體身體狀況及支持體系等，由醫療團隊與糖友及家屬討論後，訂定個人化治療目標。「年紀越大、預期壽命越短、併發症越多、整體狀況越差，反而更要適度放鬆糖友的血糖目標。」

李弘元說，當患者已因癌症等疾病，預期壽命有限，或已有多種併發症，此時太過嚴格控制血糖，反而提升低血糖風險，而且無助生活品質。另外，體重控制標準也會因為年齡不同。他認為，一般希望65歲以下糖友積極控制體重；但面對高齡糖友，特別是75歲以上的案例，不只是體重管理的目標會適度放鬆，「若是年齡再長一些，胃口變差時，甚至不大做飲食控制、而是喜歡吃什麼就吃什麼，有時還希望他們吃胖一點，這樣跌倒的時候反而不容易骨折。」

李弘元提及，有些高齡糖友出現吞嚥困難、吃東西很慢，牙口不好、沒有辦法在合理時間內吃到足夠營養，可能會使用罐裝營養品，「但若明明三餐吃得很好，飯後還特意來一罐營養品，就可能讓熱量爆表、碳水化合物攝取過量，對血糖跟體重的控制反而不利。」

