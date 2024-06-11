張學友RSV引熱議！台大醫揭「嬰幼兒感染更嚴重」　後遺症達10年





▲張學友原訂在台北小巨蛋舉辦9場演唱會，因感染呼吸道融合病毒取消6/7之後的演出，資料照 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

「歌神」張學友來台開演唱會，卻在演出前4小時緊急宣布因感染呼吸道融合病毒（RSV）不得不停辦演唱會。台大醫院小兒感染科醫師黃立民示警，除了老年人與患有呼吸道共病族群外，1歲以下嬰兒更是RSV感染以及併發重症住院的高危險群，感染後易出現呼吸困難、發紺、缺氧等症狀，或併發肺炎與支氣管炎，後遺症影響恐長達10年，家長不得不慎。

RSV感染因為張學友而引發熱議，黃立民指出，這種病毒在各種年齡層都會感染，常見於嬰幼兒族群，症狀包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數會在1到2週內康復，但對於是1歲以下嬰兒與患有慢性病的長者，感染RSV後住院風險較高。

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黃立民表示，RSV感染的嚴重程度與肺容量成反比，1歲以下嬰兒因肺功能尚在發育，支氣管如筆尖般狹窄，一旦感染後會導致呼吸困難且急促和氧氣濃度降低，嚴重症狀可能出現缺氧、發紺、肋骨下凹陷，需住院治療，住院率高達腸病毒的7倍；此外，嬰兒感染RSV會因為呼吸不順暢而影響進食、睡眠等日常作息，導致脫水或營養不足，更不利於復原。

黃立民指出，一旦嬰幼兒出現高燒、呼吸短促、有喘鳴聲、活動力變差等情形，一定要盡快就醫，如併發肺炎、細支氣管炎等下呼吸道感染，造成的傷害與影響甚鉅且不僅於患病期間！黃立民解釋，感染過RSV無法帶來終生免疫，更可能留下氣喘、反覆性喘鳴等長期後遺症，恐損害呼吸道功能持續長達10年，影響孩子的童年。

▲台大醫院兒童感染科醫師黃立民，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



黃立民指出，嬰兒一旦感染RSV引發肺炎或支氣管炎，通常會建議留院觀察，超過八成的RSV住院為健康足月的嬰兒，RSV幾乎可說是1歲以下嬰兒的最大威脅。此外，RSV具有高度傳染性，每位感染者可傳染給4位嬰兒，在產後護理之家、托嬰中心等場所，不時會發生群聚感染事件。

疾管署副署長曾淑慧指出，嬰幼兒、年長者屬於RSV的高風險族群，疾病本身會由飛沫接觸感染，和呼吸道病毒感染模式類似，預防方式包含手部衛生、呼吸道禮節。

目前RSV疫苗國際間僅有供長者等成年人使用，我衛福部食藥署已經通過核准。曾淑慧表示，國內目前沒有公費提供RSV公費疫苗，是不是要進一步納入公費疫苗範圍，疾管署會進行一些評估，會提到ACIP去討論；至於嬰幼兒部分，有RSV單株抗體可供預防，國內是健保通過給付給33周以下早產兒或併發重症者可使用。

黃立民提醒，家中如有年幼嬰兒，除了要注意月子中心、托嬰場合的感染控制外，也建議盡量減少出入人潮密集的場合，當家人有感冒症狀時也要隔離避免傳染給嬰幼兒。而最好的預防方式是讓嬰兒接種單株抗體，可預防RSV感染及重症。