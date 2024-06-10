孩子遭霸凌「怎麼觀察？」　心理師：有5種情緒注意

▲心理師表示，若孩子出現5種情緒，包括憂慮、恐懼等，甚至影響日常，要留意生活或學校情況。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／綜合報導

校園霸凌事件頻傳，不少家長擔憂孩子不願意或不曉得如何求救。臨床心理師黃閎新說，如果孩子有5種情緒，建議要留意生活或學校狀態，包括憂慮、恐懼，自卑或自尊心受損等。他提醒，若有失去胃口、失眠、不願意上學的情況，一定要盡早找出原因並給予及時、穩定的心理支持和陪伴，避免情緒問題惡化。

黃閎新表示，校園霸凌事件頻傳，許多家長擔心如何「看出孩子可能被霸凌」。他提到，可從情緒反應來觀察，若孩子有被霸凌的異狀，可能會出現5種狀況，像是「憂慮和恐懼」，因為害怕自己再次遭到霸凌或被報復、攻擊，常面臨持續性的擔憂，甚至對未來感到不安，可能因此影響著孩子們的睡眠品質、日常生活，像是沉迷3C網路等。

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黃閎新說，受到霸凌的孩子也會有「憤怒、憤慨」的情緒，因為對霸凌者可能產生不滿的情緒，或被同學背叛，對於自己遭受不公平對待感到無奈、生氣，變得暴躁，一點小事就發脾氣，影響了人際關係，甚至可能會因為反抗而做出危險動作。

黃閎新提醒，遭到霸凌的孩子常常會感到自卑，可能開始懷疑自己的價值和能力，覺得自己是一個失敗者或無用的人，這種自卑感會「嚴重影響他們的自信心」甚至失去對未來的期望和努力。

因遭到霸凌的孩子可能會覺得難以與他人建立真誠的關係，覺得自己被排斥和孤立，黃閎新表示，這種孤獨感和沮喪感可能會使他們陷入消極的情緒循環，或難以再信任別人，不再願花心力交朋友。

黃閎新指出，如果狀況嚴重，明顯影響孩子的日常生活，如：失去胃口、失眠、關在房間裡、不願意上學等，就須及時的心理支持與穩定的陪伴，防止情緒問題的進一步惡化。