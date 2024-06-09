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「新型降血糖藥」有助「減少心衰竭」風險！北榮研究登國際期刊

藥物，藥品，藥盒，切藥器，藥罐。（圖／達志影像／示意圖）

▲北榮研究團隊發現，降血糖藥物有助減少心衰竭風險。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

降血糖藥物有助減少心衰竭風險！台北榮總研究證實，針對第2型糖尿病的患者，使用新型降血糖藥物SGLT-2抑制劑，可有效降低糖尿病視網膜病變風險及低血糖發生率，並減少心臟衰竭住院發生率，此重大研究成果已發表於2023年12月的國際期刊《JAMA Network Open》。

台北榮總內分泌與新陳代謝科主任胡啟民團隊，運用台灣健保資料庫過去10年數據做分析研究。胡啟民說，目前治療第2型糖尿病有多種口服降血糖藥，研究針對使用新型降血糖藥SGLT-2抑制劑的病人，分別與使用磺醯尿素類、α-葡萄糖甘酶抑制劑、磺醯尿素物藥物病人，分析糖尿病視網膜病變的風險，結果發現，使用SGLT-2抑制劑的病人，得到糖尿病視網膜病變的發生比率明顯較低。

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胡啟民進一步提到，SGLT-2抑制劑除了有降低血糖的作用之外，也具有利鈉的作用，能改善心肌代謝及腎功能，同時改善心臟衰竭的預後，另研究團隊進一步分析指出，使用SGLT-2抑制劑的病人，比起其他三組使用其他口服降血糖藥物的病人，因心臟衰竭而需要住院治療的比率也大幅下降。

而對於廣大糖尿病友使用口服降血糖藥物最擔心低血糖的副作用，胡啟民也表示，SGLT-2抑制劑發生嚴重低血糖的比率比起其他三組使用其他口服降血糖藥物還要低。

胡啟民提醒，在日新月異的科技之下，對於第2型糖尿病的治療藥物選擇越來越多元，藥物除了原本控制血糖的效果外，也開始追求其他的好處，對於病人而言，規律回診及用藥顯得更為重要，不但可以控制糖尿病，也能減少其併發症。

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關鍵字： 心衰竭 糖尿病 新型降血糖藥SGLT-2

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