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他地震後冒8症狀！一直感覺晃　中醫1帖藥湯「一個月後緩解」

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▲有患者因為出現煩躁易怒、疲勞時也有幻覺有地震，可能與創傷壓力症候群有關，中醫協助症狀緩解。（示意圖／取自123RF）

記者張乃文／台北報導

花蓮0403後餘震持續發生，有患者在強震後出現了睡眠障礙，夜晚難以入眠，或醒來多次。他說，自己多夢，且醒來就感覺輕微晃動、耳鳴或心悸，工作時也感覺力不從心，容易煩躁易怒，疲勞時總幻覺有地震。在創傷後壓力症候群自我檢測表中，病患符合5至6個項目，求助中醫師，使用「甘麥大棗湯合方柴胡龍骨牡蠣湯」治療一個月後，症狀緩解許多。

昌盛堂中醫師黃玉芬表示，近期一名患者在強震後到診間看診，主訴自己在強震當晚驚醒後，出現睡眠障礙、夜晚難以入眠，入睡後醒來多次，也相當容易作夢，內容多與逃跑有關。病患說，自己每次醒來就會感覺輕微晃動、耳鳴、心悸，工作時會感到力不從心、沒耐心，且容易煩躁、易怒，疲勞時總幻覺有地震，身體難放鬆也無法深度休息，同時感覺焦慮，產生失眠恐懼。

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黃玉芬提到，病人在「創傷後壓力症候群自我檢測表」中，約符合5至6個項目。中醫認為，人有「五志」（怒、喜、思、悲、恐）和「五神」（魂、神、意、魄、志）對應五臟，她說，在治療上會特別著重「寧心安神」，使用「甘麥大棗湯合方柴胡龍骨牡蠣湯」治療一個月後，患者症狀緩解許多。

黃玉芬說明，除了透過運動、調整睡眠作息、減少接觸負面資訊也能舒緩身心壓力，現代醫學也有許多管道能夠給予協助，包括：認知行為治療、動眼減敏重整療法、生理回饋放鬆訓練、家族治療、藝術治療等。

黃玉芬說，中醫部分講究身心平衡，有許多協助身體放鬆的穴位，如：內關穴、神門穴、印堂穴，功效為寧心安神，改善心悸、心慌；另外，耳神門穴、率谷穴、翳風穴則可輔助安定神經、舒緩焦慮。

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關鍵字： 地震 中醫 失眠 運動

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