肚子微痛不理會！　膽囊塞滿400多顆結石

▲大陸一名66歲女子因嚴重腹痛送醫，檢查竟發現她的膽囊已被大量結石填滿。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

大陸湖北一名66歲的陳姓婆婆，從20年前開始就偶爾會有腹痛狀況，由於沒有明顯症狀，一直沒有特別在意。而在日前，她因為嚴重腹痛、嘔吐、無法進食，無奈之下送醫治療，沒想到的是，醫生竟從她的膽囊內取出的400多顆結石。

根據陸媒《湖北日報》報導，陳姓婆婆自20年前起，就時常有肚子痛的輕微症狀，因次數不多且不嚴重，她一直沒有到醫院處理。直到去（2023）年某天，她吃完東西後，腹部卻突然出現強烈疼痛，就醫後發現是膽囊結石，雖然當地醫院建議做手術，她認為沒什麼大礙，就繼續將其擱置。

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怎料，到了今年12月，陳姓婆婆只要微按壓腹部，就會疼痛難耐，甚至會嘔吐、難以進食，而她被緊急送往醫院接受詳細的檢查後，發現病症已經相當嚴重，加上陳姓婆婆有多種心血管基礎疾病，當地醫院也建議她轉診治療。後來，她在丈夫的陪伴下，轉往武漢大學中南醫院的肝膽胰外科。

▲醫生從陳姓婆婆的膽囊中取出超過400顆結石。（圖／翻攝自湖北日報）

入院後，陳姓婆婆進行超音波檢查，卻發現她的膽囊被大量的結石填滿，變得異常堅硬，部分結石更已掉落至膽總管，引發嚴重炎症，必須即刻接受手術。

主攻膽囊結石、膽管結石手術已有18年的肝膽胰外科副主任醫師唐勝利聯合心血管內科、麻醉科進行了多次會診，最後在本月16日進入手術室。手術過程中，醫生切開陳姓婆婆的膽囊，粗估發現結石數量超過400顆，每一顆均呈黑色，直徑有2到3毫米。

幸運的是，經過手術治療，陳姓婆婆的疼痛完全消失，身體狀況也迅速恢復，可正常進食，並在本月18日平安出院。

對此，唐勝利醫師提醒，膽囊結石不是越大越危險，往往越細碎、微小的結石越容易掉落到膽管內，進而引起膽管炎、胰臟炎，嚴重還可能危及生命。他也建議，由於膽囊結石早期症狀不明顯，一般人自己不易察覺，所以體檢十分重要，一旦發現有結石，應積極應對、定期複查，最有效的治療方式就是切除膽囊。

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