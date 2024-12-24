本土牙醫控「放寬波波醫考照」　邱泰源駁絕不可能：歡迎舉發

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

「波波醫師」爭議仍受到關注，衛福部先前公告修正《醫師法施行細則》，但本土小牙醫今日再度批衛福部「放寬波波考照資格」，質疑醫生總統賴清德承諾12天就跳票。對此，衛福部部長邱泰源受訪時回應，放寬學歷資格絕對不可能，如果各界有發現學歷異常狀況，歡迎舉發。

本土小牙醫聯盟今召開記者會指控，賴清德總統11月13日承諾，新的醫師法細則會更嚴謹、提高波波醫師國考門檻，11月24日5千人遊行的訴求之一就是波波考醫師執照的門檻不能降低，但衛福部隔天就公布新的細則，不僅放寬波波考照標準，考選部更於遊行後4天火速召開審查會議，新法適用的第一批放水波波已通關，賴總統的承諾等於僅僅12天就跳票。

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對此，邱泰源表示，「放寬學歷資格是絕不可能，修法是大家所共識的，這次細則也提高到法律位階，是20年來最嚴格的規定，也有把新的規定給考選部，會由他們的審查會做審查，過程是非常嚴格，當然如果各界有發現學歷有狀況，歡迎舉發。」

另外，有關「第一波的波波牙醫在新法適用前放水通過了」的質疑，邱泰源說，這已經是考選部審查會議審查過，他們多年來是有制度在審查，現在新法通過了，考選部審查會將按照嚴格規定進行。